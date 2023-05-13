При обрушении перекрытий в торговом доме Г. И. Хаджи-Консты в Москве погиб рабочий

Ректоры МИФИ и «Бауманки» разъяснили принципы новой концепции высшего образования

Ректор МИФИ Шевченко: Пилотный проект реформы высшего образования сочетает лучшие советские и российские практики

Теперь программы образования будут составляться не по некоему шаблону, а исходя из задач подготовки выпускника к конкретной квалификации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили ректоры МГТУ им. Баумана Михаил Гордин и МИФИ Владимир Шевченко. Ранее президент России подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

«Хорошо, что данный указ появился. Пилотный проект позволяет ориентироваться не на конкретный срок получения образования, а на его результаты, на те задачи и компетенции, которые должен получит специалист. И уже из этого можно планировать образовательную программу, при этом она может быть разной – от 4 до 6 лет», – пояснил Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Вузы, которые попали в «пилот», будут учить по программам основного высшего образования. В каком-то смысле это будет похоже на нынешний специалитет, но по тем направлениям подготовки, по которым специалитета сейчас нет. Именно это будет тестироваться в нынешнем проекте, а потом внедряться в законодательство и распространяться на все вузы страны», – отметил собеседник.

«Основное отличие новой системы от советской заключается в том, что сейчас создается магистратура, которой не было при СССР и которая ориентируется на исследовательские кадры. Сейчас появляется возможность углубленного высшего образования. А первое базовое высшее образование будет похожим на то, каким оно было в СССР», – добавил Гордин.

«Теперь программы будут спроектированы не по некоему шаблону, а исходя из задач подготовки специалиста к конкретной квалификации. А при нынешней системе страдают в основном инженерные специальности – четыре года не хватает для того, чтобы подготовить инженера. Поэтому, думаю, инженерная подготовка будет массово увеличиваться с 4 до 5 или 6 лет», – резюмировал Гордин.

«Новая концепция высшего образования способна совместить то ценное, что было наработано и в советский, и в постсоветский периоды, и при этом адаптировать имеющийся опыт к задачам, актуальным здесь и сейчас», – рассказал газете ВЗГЛЯД ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.

«Прежде всего мы уходим от неопределенности в статусе выпускников бакалавриата как «недоученных» специалистов, особенно в инженерно-технических дисциплинах. Вводится понятие базового высшего образования как универсального стандарта. При этом продолжительность обучения (от 4 до 6 лет) будет определяться прежде всего направлением подготовки», – объяснил он.

«Обладатель диплома о базовом высшем образовании будет иметь три основные возможности дальнейшего движения: он сможет выйти на рынок труда, продолжить образование в специализированной магистратуре (1–2 года) либо при желании заниматься исследовательской или педагогической деятельностью, поступить в аспирантуру», – отметил собеседник.

«Основное преимущество такой модели в том, что за счет четкого целеполагания и разделения функционала она поднимает статус всех трех ступеней – базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры. Важна и возможность получения специализированного образования в магистратуре за счет бюджетных средств после 5–6-летнего обучения на базовой ступени», – пояснил Шевченко.

«Советская система образования готовила людей для конкретной структуры экономики и общества. В постсоветский же период университеты гораздо больше ориентировались на запросы самих студентов. Мы пришли к ситуации, когда высшее образование довольно четко разделилось на два варианта подготовки специалистов», – сказал спикер.

«Первый вариант – четыре года бакалавриата – для тех, кто готов сразу выйти на рынок труда и доучиваться в процессе профессиональной деятельности. Например, очень многие ИТ-специальности именно так и устроены. А там, где четырех лет подготовки недостаточно (это и медицинские, и инженерно-технические специальности), либо сохранилась значительная доля специалитета, либо под полноценным высшим образованием всегда понималась магистратура, которая следовала за бакалавриатом», – добавил он.

«Нынешний этап должен обеспечить разумный баланс между потребностями отечественной экономики и возможностями образовательной системы по обеспечению этих потребностей. Конечно, доработка концепции потребует времени и уточнения многих деталей, но общие контуры новой системы высшего образования страны обозначены», – резюмировал собеседник.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в стране. В проекте примут участие Балтийский федеральный университет им. Канта, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический госуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский госуниверситет.

Проект предусматривает два уровня высшего образования – базовое и специализированное (магистратура). Сроки получения базового образования – от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. Все будет зависеть от направления подготовки, специальности или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

Обучение в магистратуре после базового высшего образования не будет считаться вторым высшим. Аспирантура в проекте выделена в отдельный уровень профобразования. До 30 июня вузы разработают и утвердят стандарты и требования по уровням образования, а также образовательные программы для них.