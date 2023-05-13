Пожар произошел возле гостиницы «Интерконтиненталь» в Москве

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13 мая, суббота | Последнее обновление — 16:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор Брянской области сообщил о последствиях крушения вертолета в Клинцах
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пожар произошел возле гостиницы «Интерконтиненталь» в Москве
В центре Москвы на стройке возле гостиницы «Интерконтиненталь» произошел пожар
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В центре Москвы на Тверской улице возник пожар на стройке недалеко от гостиницы «Интерконтиненталь», пострадавших нет, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что пожар произошел из-за возгорания утеплителя на стройке, сейчас открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших нет.
Между тем, на Тверской улице Москвы ограничено движение в сторону области. Также очевидцы сообщают о запахе гари в радиусе 1,5 км от пожара.
В Мосэкомониторинге заявили, что на ближайших автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы роста концентраций продуктов горения не зафиксировано.
Ранее пожар в подмосковном Дзержинском, начавшийся с покрышек, перекинулся на соседнее здание. К тушению были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Выясняется причина пожара.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в ряде регионов Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.
Взрывы прогремели в Киеве, Николаеве, в районе Хмельницкого. Сообщалось о работе ПВО в Львовской области и столичном регионе, передает ТАСС.
В Хмельницкой областной военной администрации сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Отмечается, что «объект находится вне населенных пунктов», передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг в результате взрывов в пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, произошла детонация боеприпасов вооруженных сил Украины. Во вторник Россия нанесла удар по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.
Актриса Яковлева призвала Хаматову отказаться от звания народной артистки
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Актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу, уехавшую из России, Чулпан Хаматову отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.
«Ее показывали по телевизору: она идет радостная по Георгиевскому залу, принимает поздравления с присвоением звания народной артистки. Чего же ты раньше молчала? Знаю артистов, которые отказались от звания <…> Есть те, кто считает, что это пережиток прошлого. Я лично так не считаю. Откажись!» – сказала Яковлева в шоу «Эмпатия Манучи».
Она напомнила, что Хаматова получала «огромные дивиденды», были также предложения сделать ее художественным руководителем театра «Современник», передает Starhit.
При этом Яковлева не осуждает отъезд Хаматовой, так как она «выбрала свой путь». Однако артистка не понимает страха своей коллеги приезжать в Россию. «Да, ее будут осуждать, но не угрожать же физической расправой?» – сказала Яковлева.
Между тем Вячеслав Манучаров напомнил, что в интервью латвийскому телевидению Хаматова призналась, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого.
Ранее сообщалось, что Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.
Вертолет Минобороны упал в Крыму, летчики погибли
Минобороны сообщило о двух погибших летчиках при катастрофе вертолета Ми-28 в Джанкойском районе Крыма
Военный вертолет Ми-28 упал на Крымском полуострове в ходе тренировочного полета, погибли оба летчика, сообщили в Министерстве обороны России в пятницу.
Инцидент произошел в 15.42 мск в Джанкойском районе Крыма, вертолет в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Погибли оба летчика, на земле разрушений нет, полет проводился без боекомплекта. В министерстве отметили, что, согласно предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники.
К месту падения направляется комиссия главного командования ВКС, она установит все причины и обстоятельства произошедшего.
В апреле в Волгоградской области разбился вертолет санавиации, погиб член экипажа.
Guardian раскрыла планы Зеленского по контрнаступлению
Guardian: Зеленский решил ударить по Южному фронту, чтобы пройти к Крыму
Украинский лидер Владимир Зеленский якобы рассчитывает произвести главный удар по южной части фронта, поскольку Крымский полуостров имеет ключевое значение, утверждает британская газета Guardian.
Донбасс станет для украинских военных при контрнаступлении не главным направлением, уверен военный эксперт Эд Арнольд в статье для Guardian, передает РИА «Новости».
По его мнению, наступление на позиции России на востоке не несет угрозы для Крыма. Десантная операция по переправе через Днепр также маловероятна, это слишком рискованный маневр из-за большой водной преграды.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключаются особенности украинского контрнаступления.
Венедиктов напомнил украинцам о пополнении Киевом российского бюджета
Экс-главред «Эха Москвы» Венедиктов напомнил о пополнении Киевом российского бюджета
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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) напомнил украинцам, что Киев по-прежнему организует трансфер газа из России в страны Евросоюза, пополняя таким образом российский бюджет.
Венедиктов отреагировал на претензии в адрес публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который по решению суда выплатил штраф в 1,5 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину и таким образом, по мнению проукраинских активистов, пополнил российский бюджет.
В этой связи журналист напомнил, что Украина все еще продолжает прокачку российского газа в европейские страны и в 2022 году получила за это от Москвы 1,2 млрд долларов. «Тем самым позволив России получить более 30 млрд долларов в бюджет. … И все это продолжается с прокачкой газа за миллиарды долларов в 2023 году», – указал Венедиктов в своем Telegram.
Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича, недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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В ЕС назвали потери ВСУ в ходе конфликта на Украине
Euractiv: Потери ВСУ составили, по оценке Евросоюза, 13 тыс. убитых и 35 тыс. раненых
Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv.
Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных.
В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными.
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области недалеко от украинской границы
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, обстоятельства катастрофы уточняются, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что Су-34 упал недалеко от украинской границы, выясняется судьба находившихся на борту летчиков, а также обстоятельства катастрофы.
Ранее в Брянской области разбился вертолет Ми-8, оба летчика погибли.
Машина скорой помощи с людьми сгорела в Киеве
После пожара на территории больницы в Киеве обнаружено тело погибшей и пострадавшая с ожогами
На территории Александровской больницы в Киеве сгорела машина скорой помощи, обнаружено тело погибшей, также есть пострадавшая, сообщила Киевская городская военная администрация.
В администрации заявили, что тело погибшей нашли во время ликвидации пожара, ей было около 92 лет. Пострадавшей примерно 60 лет, у нее ожоги. Пожар ликвидирован, передает РИА «Новости».
Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
СЦКК ЛНР: Киев при обстреле Луганска применил крылатые ракеты Storm Shadow
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В ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, ВСУ задействовали одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенную в США.
Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что ВСУ применили ракеты Storm Shadow впервые.
На этой неделе британские власти подтвердили, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Москва заявила, что расценивает это решение как очередной враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от британских ракет.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
Напомним, в пятницу в результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Удар ВСУ по Луганску был нанесен ракетами украинского комплекса «Гром»
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Гром» при обстреле Луганска
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Вооруженные силы Украины при ударе по Луганску использовали предположительно оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Представительство ЛНР опубликовало в Telegram фото и видео последствий удара ВСУ. Указывается, что удар был нанесен двумя крылатыми ракетами «предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства». В результате «разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-пак» и «Милам». Кроме того, в результате украинского обстрела «повреждено остекление шести жилых домов».
В пятницу в Луганске прогремело два взрыва, о жертвах и пострадавших информации не поступало. В соцсетях утверждали, что рядом с местом удара по Луганску якобы нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD.
В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
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Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Ректоры МИФИ и «Бауманки» разъяснили принципы новой концепции высшего образования
Ректор МИФИ Шевченко: Пилотный проект реформы высшего образования сочетает лучшие советские и российские практики
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Теперь программы образования будут составляться не по некоему шаблону, а исходя из задач подготовки выпускника к конкретной квалификации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили ректоры МГТУ им. Баумана Михаил Гордин и МИФИ Владимир Шевченко. Ранее президент России подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.
«Хорошо, что данный указ появился. Пилотный проект позволяет ориентироваться не на конкретный срок получения образования, а на его результаты, на те задачи и компетенции, которые должен получит специалист. И уже из этого можно планировать образовательную программу, при этом она может быть разной – от 4 до 6 лет», – пояснил Михаил Гордин, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана.
«Вузы, которые попали в «пилот», будут учить по программам основного высшего образования. В каком-то смысле это будет похоже на нынешний специалитет, но по тем направлениям подготовки, по которым специалитета сейчас нет. Именно это будет тестироваться в нынешнем проекте, а потом внедряться в законодательство и распространяться на все вузы страны», – отметил собеседник.
«Основное отличие новой системы от советской заключается в том, что сейчас создается магистратура, которой не было при СССР и которая ориентируется на исследовательские кадры. Сейчас появляется возможность углубленного высшего образования. А первое базовое высшее образование будет похожим на то, каким оно было в СССР», – добавил Гордин.
«Теперь программы будут спроектированы не по некоему шаблону, а исходя из задач подготовки специалиста к конкретной квалификации. А при нынешней системе страдают в основном инженерные специальности – четыре года не хватает для того, чтобы подготовить инженера. Поэтому, думаю, инженерная подготовка будет массово увеличиваться с 4 до 5 или 6 лет», – резюмировал Гордин.
«Новая концепция высшего образования способна совместить то ценное, что было наработано и в советский, и в постсоветский периоды, и при этом адаптировать имеющийся опыт к задачам, актуальным здесь и сейчас», – рассказал газете ВЗГЛЯД ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко.
«Прежде всего мы уходим от неопределенности в статусе выпускников бакалавриата как «недоученных» специалистов, особенно в инженерно-технических дисциплинах. Вводится понятие базового высшего образования как универсального стандарта. При этом продолжительность обучения (от 4 до 6 лет) будет определяться прежде всего направлением подготовки», – объяснил он.
«Обладатель диплома о базовом высшем образовании будет иметь три основные возможности дальнейшего движения: он сможет выйти на рынок труда, продолжить образование в специализированной магистратуре (1–2 года) либо при желании заниматься исследовательской или педагогической деятельностью, поступить в аспирантуру», – отметил собеседник.
«Основное преимущество такой модели в том, что за счет четкого целеполагания и разделения функционала она поднимает статус всех трех ступеней – базового и специализированного высшего образования, а также аспирантуры. Важна и возможность получения специализированного образования в магистратуре за счет бюджетных средств после 5–6-летнего обучения на базовой ступени», – пояснил Шевченко.
«Советская система образования готовила людей для конкретной структуры экономики и общества. В постсоветский же период университеты гораздо больше ориентировались на запросы самих студентов. Мы пришли к ситуации, когда высшее образование довольно четко разделилось на два варианта подготовки специалистов», – сказал спикер.
«Первый вариант – четыре года бакалавриата – для тех, кто готов сразу выйти на рынок труда и доучиваться в процессе профессиональной деятельности. Например, очень многие ИТ-специальности именно так и устроены. А там, где четырех лет подготовки недостаточно (это и медицинские, и инженерно-технические специальности), либо сохранилась значительная доля специалитета, либо под полноценным высшим образованием всегда понималась магистратура, которая следовала за бакалавриатом», – добавил он.
«Нынешний этап должен обеспечить разумный баланс между потребностями отечественной экономики и возможностями образовательной системы по обеспечению этих потребностей. Конечно, доработка концепции потребует времени и уточнения многих деталей, но общие контуры новой системы высшего образования страны обозначены», – резюмировал собеседник.
В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в стране. В проекте примут участие Балтийский федеральный университет им. Канта, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический госуниверситет, Санкт-Петербургский горный университет, Томский госуниверситет.
Проект предусматривает два уровня высшего образования – базовое и специализированное (магистратура). Сроки получения базового образования – от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. Все будет зависеть от направления подготовки, специальности или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.
Обучение в магистратуре после базового высшего образования не будет считаться вторым высшим. Аспирантура в проекте выделена в отдельный уровень профобразования. До 30 июня вузы разработают и утвердят стандарты и требования по уровням образования, а также образовательные программы для них.
Арестованный в США россиянин отказался от сделки со следствием
Посол Антонов: Россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием в США
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Россиянин Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, заявил посол России в США Анатолий Антонов после посещения гражданина РФ в пенитенциарном учреждении в округе Плимут в юго-восточной части штата Массачусетс.
По его словам, российский соотечественник ведет себя достойно, на сделку со следствием он не пошел, передает ТАСС.
Антонов, отвечая на вопрос о том, пытались ли американские спецслужбы склонить Клюшина к сотрудничеству, отметил, что делались намеки в отношении возможной сделки. Он подтвердил, что Клюшин от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым.
Он также добавил, что вынесение приговора по делу Клюшина ожидается в США 23 мая. По его мнению, ему может грозить более 20 лет тюремного заключения.
В феврале присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Теперь суд должен установить окончательный срок заключения.
Напомним, Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется также в проведении инсайдерских сделок.
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