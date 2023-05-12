Путин в беседе с президентом ЮАР подтвердил готовность направить в Африку зерно

Президенты России и Южно-Африканской Республики Владимир Путин и Сирил Рамафоза провели телефонные переговоры, в ходе беседы российский лидер подтвердил готовность направить в Африку зерно и удобрения нуждающимся странам.

Политики обсудили актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений, они выразили настрой на активизацию взаимовыгодных связей в разных областях, сообщается на сайте Кремля.

Также главы государств отметили важность продолжения тесной координации стран в подготовке к предстоящему в Петербурге саммиту Россия – Африка и ко встрече на высшем уровне БРИКС, запланированной на август в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.

Российская сторона в ходе беседы подтвердила готовность поставлять «существенные объемы» зерна и удобрений нуждающимся государствам на Африканском континенте, в том числе на безвозмездной основе.

Путин поддержал идею Рамафозы об участии африканских лидеров в урегулировании украинского конфликта. Президент России изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей и указал, что Москва никогда не отказывалась от дипломатии.

Беседа прошла по инициативе южноафриканской стороны.