Для актрисы Дрожжиной потребовали шесть лет колонии по делу о хищении у Баталовых

Прокуратура потребовала шесть лет колонии для актрисы Дрожжиной по делу о хищении у семьи Баталовых

Прокурор потребовал приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам лишения свободы по делу о хищении квартир у семьи народного артиста СССР Алексея Баталова, сообщают в Замоскворецком суде Москвы.

Отмечается, что во время прений сторон представитель гособвинения потребовал применить к Дрожжиной наказание в виде лишения свободы на шесть лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей, передает ТАСС.

Также прокурор потребовал привлечь к ответственности ее супруга юриста Михаила Цивина и приговорить его к семи годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Кроме того, гособвинение потребовало назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом 300 тыс. рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью на срок три года третьему фигуранту дела – нотариусу Дмитрию Бублию.

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели.

В результате махинаций вдова и дочь актера остались без квартир, а право на имущество перешло Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство представителя семьи Баталова об ужесточении меры пресечения Дрожжиной и отправить ее в СИЗО.