Названа причина взрыва в Милане

Российская ПВО отбила все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая

Генерал Липовой: Все атаки дронов ВСУ на Москву 9 мая были отражены

Украинские дроны совершали попытки атак на Москву 9 мая, все беспилотники были обезврежены, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

По его словам, в День Победы было зафиксировано около ста атак беспилотников, которые были запущены с территории Украины и Московской области, с целью добраться до Красной площади и нанести какой-либо ущерб, однако все дроны были перехвачены и уничтожены российской ПВО, передает РИА «Новости».

Генерал уточнил, что впервые применялись дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км, которые используются в разведывательных и ударных целях.

По словам Липового, БПЛА были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области.

Также генерал заявил, что запущенный с территории Московской области ударный беспилотник был начинен взрывчаткой, однако в результате действий кремлевской охраны и Федеральной службы охраны все БПЛА были обезврежены.

Накануне в Московской области сообщили, что за последние два дня обнаружили два упавших беспилотных летательных аппарата.

В Кремле ранее заявили, что попытка Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников является возмутительным шагом, который приравнивает Украину к государствам – спонсорам терроризма.

Напомним, в Москве и Подмосковье запретили полеты всех беспилотников, такое же решение приняли в руководстве Петербурга.