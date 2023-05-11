В Милане произошел взрыв

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11 мая, четверг | Последнее обновление — 14:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль дал оценку поставке Британией Украине ракет большой дальности
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Милане произошел взрыв
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В центральном районе Милана прогремел взрыв, загорелись несколько автомобилей, сообщают местные телеканалы.
Над местом происшествия поднялись клубы дыма, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky TG.
Данных о причинах произошедшего пока нет, также нет сведений о возможных пострадавших.
Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
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Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
В США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму
MWМ назвал мощную систему ПВО полуострова защитой от атаки Украины по Крыму
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Ракеты ВСУ «Гром-2» не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWМ).
По данным издания, «Гром-2» является стандартной баллистической ракетой для 21-го века, которая лишена особенностей, которыми оснащен российский «Искандер», передает РИА «Новости».
Military Watch утверждает, что ракеты ВСУ уязвимы перед современными российскими средствами ПВО, так как в Киев не смогли разработать более мощное оружие.
Касательно российских единиц С-400 в журнале высказано мнение, что эти зенитные ракетные системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками.
Кроме того, издание подчеркивает, что причина не только в мощной оснащенности полуострова единицами С-400, но еще и в поддержке системы С-300ПМ и «Панцирь», а также баллистическими ракетами «Искандер», крылатыми ракетами «Бастион» и тремя полками истребительной авиации.
Ранее издание сообщало, что ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара.
Грузия назвала условие для разрешения полетов российских авиакомпаний
Замминистра Квривишвили: В грузию смогут летать не попавшие под санкции авиакомпании России
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В случае если поступит обращение со стороны Москвы, Грузия даст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.
Квривишвили отметила, что грузинские власти пока не получали соответствующего обращения со стороны российских властей и авиакомпаний, передает РИА «Новости».
Замминистра напомнила, что российские авиакомпании осуществляют рейсы в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
Указ российского лидера вызвал острую реакцию со стороны грузинских властей. Президент республики Саломе Зурабишвили сочла, что на фоне украинского конфликта решение руководства России является «неприемлемым». Она призвала ввести визы для российских граждан сроком на три месяца. Кроме того, глава Грузии выступила против работы в республике полностью русскоязычных детских садов.
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В Совбезе назвали размер выплат Киевом российским подросткам за диверсии
Совбез РФ: Украина платила российским подросткам за диверсии до 10 тыс. рублей
За диверсии на железных дорогах Киев платил российским подросткам деньги. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.
По его словам, за диверсии заказчики платили подросткам от 5 до 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Заказчиками терактов выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок.
По словам Гребенкина, такими предложениями украинские власти по сути калечили жизнь подростков, по своей глупости не подозреввших о наказании, которые «наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений». Гребенкин напомнил, что законодательством за диверсионные и террористические действия установлено наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее УФСБ задержало троих подозреваемых в попытке диверсии на Южно-Уральской железной дороге.
Актер фильма «Экипаж» Елизаров умер в Москве
Заслуженный артист России, актер фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров умер в возрасте 80 лет в Москве.
Мужчину нашли мертвым в собственной квартире на юге столицы, сообщает Regnum со ссылкой на источник.
По предварительным данным, артист умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Родственники актера вызвали МЧС и полицию, так как мужчина не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру. Когда замок вскрыли, то пожилой мужчина уже был мертв.
Анатолий Елизаров снимался в таких фильмах, как «Совсем пропащий», «Айболит-66», «Экипаж».
Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра
Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости».
Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны.
Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций.
Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.
Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США
Президент США Байден пообещал всему миру проблемы в случае дефолта в США
Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Соединенных Штатов по госдолгу обернется проблемами для всего мира.
В ходе выступления на мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в случае наступления дефолта Соединенных Штатов по госдолгу у всего мира будут проблемы. Он предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте США Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам, передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшее воскресенье республиканцы в Сенате отказались поднимать потолок госдолга США без сокращения государственных расходов администрацией. Между тем в прошлый вторник Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
В Екатеринбурге произошла массовая драка после салюта 9 мая
E1.RU: Жители Екатеринбурга устроили массовую драку после салюта 9 мая
Жители Екатеринбурга устроили массовую драку вечером 9 мая, после салюта в День Победы. Инцидент произошел на проспекте Ленина в районе Плотинки.
Изначально конфликт произошел между двумя девушками, затем к потасовке присоединились мужчины, сообщает местное издание E1.RU.
Отмечается, что участников драки пытались разнять прохожие, однако безуспешно. Издание добавляет, что ни одна из сторон конфликта в полицию или за медицинской помощью не обращались.
В начале мая полиция Волгограда начала проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах города, где пострадали два человека.
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
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Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Соловьева возмутило возвращение Пугачевой в Россию
Соловьева возмутило, что Пугачеву тепло встретили в России
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился возвращением Аллы Пугачевой в Россию и раскритиковал тех, кто тепло встретил певицу.
Об этом Соловьев заявил во время передачи «СоловьевLive» 10 мая. Телеведущий остался недоволен тем, что Пугачеву пустили в страну, пишет «Российская газета».
В частности, он прокомментировал возвращение певицы словами «цветами встретьте», «в ножки ей упадите» и «по телевизору ее еще покажите», сообщает Национальная служба новостей.
Пугачева прилетела в Москву 3 мая, чтобы проститься со своим другом – модельером Валентином Юдашкиным. Во время похорон пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал певицу.
Минобороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска
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Штурмовые отряды продолжили наступление в Артемовске с целью взятия под контроль кварталов северо-западной и западной окраин города, сообщили в Минобороны Росси.
Подразделения ВДВ продолжают сковывать действия ВСУ на флангах в ходе боев за город, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация за сутки в этом районе произвела десять вылетов самолетов и два вертолетовылета. Артиллерия Южной группировки войск выполнила 98 огневых задач.
Авиация и артиллерия поразили подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ у поселков Красное, Ступочки (ДНР) и западной окраины Артемовска.
На этом направлении уничтожено за сутки свыше 240 украинских военных и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».
У поселка Белокузьминовка (ДНР) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ у поселков Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка (Харьковская область).
Возле Крахмального, Тимковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР) пресечена деятельность пяти украинских ДРГ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 50 военнослужащих, две бронемашины и одну САУ «Акация».
На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения у поселков Старый Караван, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).
За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, две бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.
Ранее военные корреспонденты публиковали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
На Международном антифашистском фестивале в Самаре предотвращен теракт
ФСБ предотвратила теракт в Самаре на Международном антифашистском фестивале
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В Самаре на Международном антифашистском фестивале планировался теракт, его предотвратили сотрудники регионального управления ФСБ, задержана уроженка Украины.
Ведомство предотвратило теракт еще в апреле, гражданка России, уроженка Украины, занималась сбором и передачей неустановленному лицу данных об объектах военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Также женщина искала компоненты для приготовления зажигательной смеси. Ее задержали после закладки в тайник пакета с химическими компонентами. В машине у нее нашли мобильный телефон, с которого велась переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.
Задержанная также является сторонницей украинских вооруженных формирований. Она планировала передать компоненты взрывчатки неустановленному лицу для поджога на территории площади имени Куйбышева в центре Самары в ходе Международного антифашистского фестиваля с 1 по 6 мая 2023 года.
На мероприятии ожидалось более 1 тыс. человек, таким образом злоумышленники надеялись воздействовать на российские органы власти.
Дело возбуждено по статье «Приготовление к террористическому акту». Подозреваемую заключили под стражу, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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