Мурашко рассказал о состоянии Прилепина

Мурашко заявил, что Прилепин находится в нормальном состоянии

Писатель Захар Прилепин, госпитализированный после попытки покушения, пока останется в лечебном учреждении, он в нормальном состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Писатель находится в «нормальном состоянии», продолжается его лечение, на консультацию приедут специалисты в том числе из федеральных институтов, заявил министр, передает РИА «Новости».

По его словам, пока Прилепина выписывать не собираются.

Напомним, автомобиль писателя подорвали на трассе в Нижегородской области, он выжил, получил ранения. Погиб его соратник Александр Шубин, его представили к награде.