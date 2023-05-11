Володин: Президентская кампания в США превращается в цирк

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11 мая, четверг | Последнее обновление — 10:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
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Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
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Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Володин: Президентская кампания в США превращается в цирк
Спикер Госдумы Володин: Избирательная кампания в США все больше похожа на цирк
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Политтехнологи президента США Джо Байдена пытаются помочь выдвижению Дональда Трампа на новый срок, поскольку это станет единственным шансом Байдена на победу в президентской гонке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так, по словам Володина, за обвинением Трампа по делу о домогательствах к писательнице Элизабет Кэролл в 1996 году стоят политтехнологи Байдена, которым выгодно, чтобы вокруг бывшего президента США сплотилось как можно больше сторонников, поддерживающих его выдвижение на новый срок.
Как пишет Володин в Telegram, высокий антирейтинг Трампа – единственный шанс для Байдена вновь одержать победу на выборах президента США. «В ходе прошедшей избирательной кампании Байден победил исключительно из-за масштабных махинаций. … Во второй раз … может не получиться. Поэтому делают все, чтобы оппонентом был Трамп», – пишет спикер Госдумы.
Он констатировал, что избирательная кампания в США все больше похожа на цирк, а ее организаторы пытаются любой ценой сохранить власть в трясущихся руках Байдена. По словам Володина, переживаний добавляет то, что эта ситуация складывается в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты.
Напомним, 9 мая в Нью-Йорке жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в домогательствах к писательнице Элизабет Кэролл, но не в изнасиловании. В результате Трамп должен выплатить Кэролл по гражданскому иску 2 млн долларов за домогательства и 3 млн за клевету.
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Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США
Президент США Байден пообещал всему миру проблемы в случае дефолта в США
Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Соединенных Штатов по госдолгу обернется проблемами для всего мира.
В ходе выступления на мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в случае наступления дефолта Соединенных Штатов по госдолгу у всего мира будут проблемы. Он предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте США Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам, передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшее воскресенье республиканцы в Сенате отказались поднимать потолок госдолга США без сокращения государственных расходов администрацией. Между тем в прошлый вторник Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта.
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
Трамп призвал республиканцев допустить дефолт по госдолгу США
Экс-президент США Трамп призвал республиканцев допустить дефолт в случае отказа администрации Байдена пойти на уступки
Республиканцы в Конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если американская администрация под руководством Джо Байдена не примет их предложения по бюджету, заявил 45-й президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопросы участников программы «Таунхолл» на телеканале CNN, Трамп призвал республиканцев, как в Палате представителей, так и в Сенате, допустить дефолт по госдолгу США, если американская администрация под руководством Джо Байдена не пойдет на значительные сокращения бюджета. При этом он выразил мнение, что дефолта не случится, поскольку «демократы дадут слабину». Трамп добавил, что дефолт никому не нужен, но это лучше того, что происходит сейчас, передает ТАСС.
Накануне Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.
Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут захотел подать в суд на создателей сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута.
Бут узнал о планирующихся съемках второго фильма о нем из СМИ, он выразил недоумение желанию Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», передает ТАСС. По его словам, это выгодно тем, кто в США стоял за всей кампанией клеветы в его адрес и за провокацией в отношении России. Теперь же, по мнению Бута, они намерены повторить «свою грязную пропагандистскую схему».
Бут планирует с помощью своего адвоката в США остановить съемки ленты и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Вырученные средства он планирует направить на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В конце 2022 года отбывающего наказание в США Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы.
В январе Бут пояснил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, и приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.
В США обвинили семью Байдена в получении миллионов из Китая
Семейство Джо Байдена в то время, пока он занимал пост вице-президента США, получало миллионы долларов из КНР, заявил глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер.
Байден утверждал, что со времен выборов 2020 года его семья не получала деньги из Китая, но это не так, заявил Комер, передает ТАСС.
По словам главы комитета, семейство Байденов получило миллионы долларов из КНР. Сколько именно средств якобы получил действующий глава американского государства и каким способом, не уточняется.
Байден не смог сам покинуть сцену после речи с угрозами всему миру
Президент США Байден не смог сам покинуть сцену в Нью-Йорке после речи с угрозами всему миру из-за возможности дефолта
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заблудился на мероприятии в Нью-Йорке и не смог самостоятельно покинуть сцену после речи с угрозами всему миру из-за возможности дефолта по госдолгу в США.
Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, Байден попрощался с залом, развернулся и попытался найти выход, однако остановился в нерешительности, после чего к нему подошел помощник и показал дорогу, предложив проследовать вслед за ним, передает РИА «Новости».
Накануне Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.
В США заметили разрушительный эффект от санкций против России
Red Pilled TV: Санкции против России уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире
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Введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире, заявил экс-ведущий телеканала Fox News Клейтон Моррис в размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV видео.
Моррис пришел к выводу, что введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины, так как украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций. Он также обратил внимание, что показатели ВВП России вернулись к довоенным значениям, назвав это парадоксом, передает РИА «Новости».
Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара США в мире. Журналист пришел к выводу, что за последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Так, в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%. По мнению Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
Ранее в Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации» из-за решения США использовать финансовую систему в качестве оружия против России.
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».
Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.
Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.
Военный эксперт Скотт Риттер: США должны вернуть доверие России
Автор книги «Гонка разоружения» американец Скотт Риттер назвал способы искоренения русофобии в США
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США должны вернуться к договору РСМД, поскольку в Европе и мире растет экзистенциальная угроза. При этом, чтобы договор начал действовать, США должны заслужить доверие России, сказал американский военный эксперт Скотт Риттер. Ранее в среду он презентовал в Москве свою книгу «Гонка разоружения».
«Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) стал предшественником гораздо более важного Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вторая принципиальная ценность РСМД была в том, что в конце 1980-х США и СССР начали выстраивать механизмы доверия между собой. Мы уважали друг друга», – рассказал Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. «Но затем СССР распался, мы перестали уважать вашу страну. Мы перестали понимать важность договора. Я надеюсь, что Россия снова вступит в отношения с США, подобные тем, что предусмотрены ДРСМД. Но вопрос в том, будет ли Москва снова доверять нам после того, как Вашингтон вышел из этого договора?» – подчеркнул спикер.
«Как говорил Рональд Рейган по-русски: «Доверяй, но проверяй». То есть в случае возобновления ДРСМД, стандарты и требования по обоюдной верификации сильно возрастут. Потому что, к сожалению, пока США вашего доверия не заслужили», – отметил он.
«Мы подписали договор, потому что эти ракеты создавали экзистенциальную угрозу для Европы и всего мира. ДРСМД отлично выполнял свои задачи. Но в какой-то момент США сочли договор неудобным для себя и подумали, что угроза миновала, и вышли из него. При этом Вашингтон обвинял Москву в том, что делал сам. Сейчас экзистенциальная угроза для Европы и всего мира возвращается, потому мы снова должны войти в ДРСМД», – заверил Риттер.
Также он коснулся того, как в США можно искоренить русофобию. «Это не произойдет в одночасье, это длительный марафон, в котором должны будут участвовать миллионы людей. Мы должны открыть Россию для американского общества. И кто-то должен сделать первый шаг, я – один из таких инициативных людей. Надеюсь, присутствующие в этом зале пойдут со мной. В конце концов, нас может быть уже несколько миллионов, и тогда, надеюсь, мы весьма продвинемся в установлении хороших отношений между нашими странами», – заявил писатель в ходе презентации.
В среду Скотт Риттер представил в Московском доме книги свою книгу «Гонка разоружения» и пообщался с российскими читателями. Риттер регулярно выступает с критикой в адрес США и НАТО, западных поставок оружия на Украину и дальнейшего разжигания украинского кризиса.
Книга «Гонка разоружения» повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. На страницах книги автор показывает отношение американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, делится воспоминаниями о работе инспекторов по контролю вооружений со стороны США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в сердце Удмуртии и своих впечатлениях об СССР.
ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. По нему стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. 2 августа 2019 года США вышли из договора.
FT: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Financial Times: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, пишет Financial Times.
По данным газеты, изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест, так как они обеспечивают создание 60% рабочих мест в этой отрасли в Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как отметил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта, в общей сложности в торговле алмазами в Индии задействован 1 млн человек.
Также газета отмечает, что в данный момент Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, в том случае, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.
«Но ситуация может измениться из-за инициативы Запада по отслеживанию алмазов», – резюмирует издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.
В Кремле назвали плачевным незнание в США истории Великой Отечественной войны
Представитель Кремля Песков: Плачевно незнание в США истории Великой Отечественной войны
Незнание в Соединенных Штатах истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там вырастет поколение, которое не будет трезво оценивать настоящее и будущее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, происходит плачевный процесс, в котором американцы, не зная ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, произведут поколение, которое попросту не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, передает РИА «Новости».
Также представитель Кремля подчеркнул, что различные социологические материалы указывают на то, что молодое поколение США уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. Более того, уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого, отметил он.
«В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа», – резюмировал Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу во Второй мировой войне одержали «США и союзнические силы».
Лавров заявил о создании США «Армии свободной Сирии» с участием ИГ
По имеющейся у России информации, Соединенные Штаты приступили к созданию в окрестностях Ракки так называемой «Армии свободной Сирии» с участием боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), чтобы дестабилизировать обстановку в арабской республике, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
В создаваемую США армию, по словам Лаврова, вошли представители местных арабских племен, боевиков ИГ* и других террористических организаций. «Армия свободной Сирии» нужна США для использования против законных властей Сирии, передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что проблему недавно обсуждали «наши военные коллеги», которые договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в Соединенных Штатах осознают проигрыш схватки за Сирию и невозможность изменить новую реальность.
Трамп пообещал встретиться с Путиным и Зеленским
Трамп пообещал встретиться с президентами РФ и Украины Путиным и Зеленским для прекращения конфликта на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине в течение 24 часов.
Отвечая в среду на вопрос о позиции по конфликту на Украине в ходе передачи «Таунхолл» в эфире телеканала CNN, Трамп заявил, что если станет президентом, то урегулирует конфликт в течение 24 часов. На уточняющий вопрос, как он собирается сделать это, Трамп ответил, что встретится с Путиным и с Зеленским. Он отметил, что у каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. Как считает глава 45-й администрации США, после этих встреч конфликт будет урегулирован в течение 24 часов, передает ТАСС.
Трамп добавил, что считает Путина очень умным. При этом 45-й президент США выразил мнение, что российский лидер якобы совершил серьезную ошибку, так как «начал вторжение». Трамп выразил мнение, что если бы был президентом США, то этого бы не произошло.
Вместе с этим Трамп ушел от ответа на вопрос, прекратит ли он поставки оружия киевским властям в случае переизбрания на пост президента США. Трамп отметил, что в вопросе предоставления помощи Украине США кратно превосходят все страны Европы вместе взятые, и необходимо выровнять этот дисбаланс. По его словам, Евросоюз «пользуется» Соединенными Штатами, как и другие страны в мире.
Напомним, в начале марта Трамп обещал после своего переизбрания на пост президента США разрешить конфликт на Украине за сутки. Он также призывал прекратить конфликт на Украине из-за угрозы глобальной войны.
Трамп назвал пародией на правосудие суд по делу о домогательствах
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение суда по делу об обвинениях в его адрес в домогательствах и клевете.
Миллиардер написал в социальной сети Truth Social, что окружной судья Нью-Йорка Льюис Каплан, рассматривавший его дело, «ненавидел президента Дональда Трампа больше, чем это возможно». По его словам, это дело даже не следовало рассматривать. Всю ситуацию он охарактеризовал как «фальсифицированную мистификацию», а судебный процесс назвал «пародией на правосудие» и продолжением «величайшей в истории охоты на ведьм», передает ТАСС.
Вместе с тем бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире телеканала NBC, что признание Трампа виновным не повлияет на отношение к нему американских избирателей. Пенс также высказался в защиту Трампа, отметив, что за четыре года совместной с ним работы он ни разу не слышал о подобном поведении с его стороны и не был свидетелем чего-то такого.
Во вторник жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом выдвигаемые против бывшего президента США обвинения в изнасиловании присяжные отвергли.
Трамп неоднократно отвергал обвинения со стороны Кэрролл, заявляя, что никогда с ней не встречался.
При этом Кэрролл признавала связь своего иска с политикой. Она говорила, что вдохновилась движением #MeToo.
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