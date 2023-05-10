Бастрыкин заявил, что российские детективы невозможно смотреть

Детективы на российском телевидении «невозможно смотреть», заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Российские детективы «смотреть невозможно», поскольку все сводится к тому, что оперативный сотрудник «бьет первым», заявил глава ведомства на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

По его мнению, это «американизм», который заполняет телеэфир.

Также он раскритиковал современный художественный фильм о Великой Отечественной. Название ленты он не указал, но отметил, что там изображена не война, а «американский блокбастер».

По мнению главы СКР, сцены насилия заполняют телевизионное вещание, и подростки начинают «копировать деструктивное поведение». После этого следователи сталкиваются с этим насилием на практике, в ходе расследований.

Бастрыкин привел в пример типичную сцену насилия, которая повторяется в реальной жизни – «когда пять девочек ногами избивают свою одноклассницу». Это жестокий и унизительный поступок, видео с ним после этого публикуют в Сети и «ловят удовольствие не только от факта избиения, но и унижения».

Также председатель СКР раскритиковал Минкультуры. По мнению Бастрыкина, министерству есть над чем работать, «особенно в московских театрах».

«Как можно ставить пьесу Островского в полуголом состоянии», – заключил он.