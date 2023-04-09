Президент Грузии предложила переделать мемориал павшим в Великой Отечественной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье выступила с инициативой изменить открытый в 1970-е годы прошлого века мемориал павшим в Великой Отечественной войне в Тбилисском парке Ваке – бывшем Парке Победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во время встречи с известными в Грузии женщинами в Тбилисском театре оперы и балета она сказала, что предлагает так переделать мемориал, чтобы тот «вместе с Великой Отечественной войной объединил память всех тех, кто погиб во всех битвах за независимость Грузии».

Она отметила, что предложила это мэрии Тбилиси, но ответа пока нет. «Но я не теряю надежды», – сказала Саломе Зурабишвили.

В парке Ваке в центре Тбилиси расположены также Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь. Ежегодно 9 мая представители руководства Грузии возлагают сюда венки.

Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тысяч человек, триста тысяч из них погибли. Это самый большой показатель в процентном соглашении среди республик бывшего СССР.

Примечательно, что в Грузии запрещены все символы «тоталитаризма», включая и «георгиевские ленточки».