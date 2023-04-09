Верующие предупредили о предстоящем захвате храма УПЦ в Каменец-Подольском

Российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных

Минобороны: Российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных

Российские военные на донецком направлении уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, всего за сутки ВСУ потеряли около 600 военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики, уничтожено более 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

В то же время на краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики, потери ВСУ составили 80 человек, также уничтожена бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На донецком направлении уничтожено до 370 военнослужащих и наемников, а также три боевые машины пехоты, шесть бронемашин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Противник потерял 55 военнослужащих, бронемашину, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В Минобороны сообщили об уничтожении на херсонском направлении до 60 военнослужащих, трех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Акация».

Сообщается, что всего за сутки ВС России нанесли поражение 92 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой народной республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области, ПВО за сутки перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS.

Также уничтожены семь украинских беспилотников в районах пунктов Стельмаховка, Лисичанск Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Михайловка Николаевской области и Заветное Херсонской области.

Ранее истребитель Су-35 уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы под Харьковом.