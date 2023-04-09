Московским бизнесменам пообещали кешбэк на обучение сотрудников

Собянин: Московские компании и ИП смогут получить до 95% кешбэка на обучение сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные компании и индивидуальные предприниматели смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников.

По его словам, с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников, столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году, передает РИА «Новости». Собянин уточнил, что размер субсидии – до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию.

Он пояснил, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг.

Собянин добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.