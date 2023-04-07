В Госдуме рассказали о пропагандистской кампании на Западе в защиту журналиста Гершковича

В Госдуме заявили о начале пропагандистской кампании в защиту арестованного американского журналиста Гершковича

На Западе развернулась кампания в поддержку арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича, заявил глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«С осуждением законных действий России по пресечению шпионской деятельности выступили как власти США и Евросоюза, так и десятки зарубежных СМИ и неправительственных организаций», – говорится в Telegram-канале комиссии.

Показательно, что с заявлением в поддержку Гершковича выступила также группа граждан, называющих себя «российскими независимыми журналистами и представителями гражданского общества», отметил Пискарев.

«Только вот если внимательно изучить список авторов заявления, обнаруживается, что люди эти в большинстве своем зависимые от стран НАТО – многие из них имеют в нашей стране статус иноагента либо сотрудничают с нежелательными организациями и действуют в интересах иностранных государств», – добавил он.

В связи с этим в Госдуме убедились в правильности и эффективности принятых законов о противодействии иностранному вмешательству в наши внутренние дела, отметил Пискарев.

«Они помогают понять мотивы людей, вступающихся за человека, который нанес ущерб их родной стране, и высвечивают, за чей счет и в чьих интересах готовятся их пропагандистские публикации», – заключил он.

Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован.