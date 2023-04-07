Израильский политолог: Новую войну на Ближнем Востоке удалось отсрочить

Политолог Ципис: Кризис в Израиле вызвал обострение на Ближнем Востоке

В настоящий момент между сторонами конфликта достигнуты договоренности о прекращении огня, но о полной стабилизации ситуации говорить не приходится. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее армия обороны Израиля атаковала Ливан и продолжила нанесение ударов по территории сектора Газа.

«У текущего обострения в регионе есть несколько причин. Во-первых, в Израиле наблюдается серьезный политический кризис, которым решили воспользоваться наши политические противники. Нестабильность системы они расценивают как проявление слабости», – рассказывает Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.

«Во-вторых, за последние четыре недели Израиль совершил беспрецедентное количество авианалетов на территорию Сирии. Были атакованы склады иранских вооружений, переброшенные из Тегерана, предположительно, под видом гуманитарной помощи. Возможно, арабы таким образом отвечают на действия Израиля», – подчеркивает эксперт.

«В-третьих, в нашем правительстве немало правых радикалов, которые во многом провоцируют мусульман. Вполне вероятно, что ранее на территории Ливана была проведена засекреченная военная операция Израиля, что и вынудило различные группировки на столь агрессивные шаги в священный месяц Рамадан», – указывает собеседник.

«Сейчас объявлено, что противоборствующие стороны договорились о прекращении обстрелов. Эскалация заморожена, и служба тыла Израиля оповестила граждан о том, что можно покидать бомбоубежища», – считает политолог.

«Но надо понимать, что несмотря на соглашение, ситуация в любой момент может обостриться. Ближний Восток – регион взрывоопасный, полный застарелых конфликтов. Здесь может произойти что угодно. Таким образом, война не отменена, но, судя по всему, отсрочена», – резюмирует Ципис.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала Ливан и продолжила нанесение ударов по территории сектора Газа. Армейская пресс-служба сообщила, что целью поражения являются «объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС». Отмечается, что Тель-Авив возлагает ответственность на Бейрут за каждый ракетный пуск, предпринятый с территории страны.

Напомним, в среду истребители и танки Армии обороны Израиля нанесли удары по военной учебной базе и постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории страны. На фоне событий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с участием руководителей силовых структур.

В четверг по Израилю из Ливана было выпущено как минимум 34 ракеты. Силы противовоздушной обороны сумели перехватить 25 боеголовок, однако пять из них все-таки упали на земли государства. При этом информация об оставшихся четырех снарядах уточняется.

Позже Израиль в качестве «ответа на нарушения» режима безопасности со стороны ХАМАС продолжил серию ракетных ударов по сектору Газа. Были поражены «два террористических туннеля и два объекта по производству оружия». Организация возложила ответственность на Израиль за эскалацию конфликта. Ранее израильское издание Ynet сообщило, что стороны конфликта выступили с заявлением о том, что они «не заинтересованы в войне».

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