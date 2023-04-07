Бут дал совет Трампу по выживанию в американской тюрьме

Бут отправил Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме

Общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР) отправил экс-президенту США Дональду Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме.

Бут из здания Центрального телеграфа отправил телеграмму с посланием, в котором написал, что жизнь Трампа находится в опасности, поскольку он пытался «спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы», передает РИА «Новости».

«Знаю, о чем говорю, потому что сам сидел в американской тюрьме», – говорится в инструкции.

Напомним, ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание. Политику грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп отверг все обвинения.