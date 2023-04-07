Эксперт спрогнозировала востребованность работников старше 50 лет

Российский HR-стратег Рудакова заявила, что в этом году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет

Работодатели в России в этом году станут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет, они охотнее молодежи идут в рабочие профессии, заявила директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

По ее словам, в этом году на рынке труда будет происходить драка за кадры, причем работодатели будут обращать внимание на рынок 50+, на это повлияли такие факторы как отъезд мигрантов, ковидные ограничения, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения, передает РИА «Новости».

Другой важной причиной стал резкий приток на рынок труда в 2023 году. По оценкам эксперта, доля кандидатов старше 50 лет на рынке выросла за год с 5% до 17%.

Рудакова добавила, что молодежь «очень верит в себя» и сразу претендует на зарплату в 100-300 тыс. рублей, которую 90% работодателей предложить не могут. При этом людям к 50 годам являются более лояльными к рынку, так как не стремятся хватать звезды с неба.

Кроме того, работодатели стремятся сделать выбор в пользу кандидатов старшего поколения в связи их склонностью следовать правилам, регламентам и стандартам.

«Они востребованы в профессиях, где важны эти качества, например, строительстве, финансах, юриспруденции, инженерных профессиях. Еще им отдают предпочтение в сфере производства, в государственных и бюджетных учреждениях и предприятиях с собственниками старше 50 лет», – подчеркнула она.

Эксперт заметила, что это не означает, что любого кандидата старше 50 лет рынок будет готов «схантить». В случае, если человек на собеседовании придерживается позиции «хочу отсидеться» или «ищу работу, чтобы от меня отстали», то его «и в 30 лет не наймут».

Рудакова отметила, что фундаментальной проблемой рынка труда России на годы вперед станет дефицит человеческих ресурсов.

«Кандидат в 50+ чувствует в себе силы претендовать на такие позиции, работодатель с удовольствием его рассмотрит», – резюмировала она.

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