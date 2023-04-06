Десятки человек задержаны в Париже на марше против пенсионной реформы, есть раненные

В Париже в ходе протестов против пенсионной реформы полиция задержала более 20 человек, три человека пострадали, сообщил телеканал BFM.

В числе пострадавших – 29-летняя девушка, она получила удар камнем по голове и была госпитализирована. Также травмы получила одна представительница жандармерии, передает ТАСС.

Протестующие бросают в полицейских бутылки и петарды, бьют витрины и рекламные щиты. Правоохранители применяют слезоточивый газ, а также гранаты с резиновыми поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что протестующие закидали полицейских пустыми бутылками и петардами в районе исторического ресторана «Ротонда» в столице Франции.