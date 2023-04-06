Фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний и операций

Перечень «Круга добра» дополнили новым заболеванием и кардиологической операцией

В перечень заболеваний фонда «Круг добра» включена миелопатия шейного отдела спинного мозга, осложненная зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких, количество заболеваний выросло до 71.

Для помощи детям с миелопатией шейного отдела спинного мозга, осложненной зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких, эксперты одобрили назначение уже присутствующего в перечне закупок фонда стимулятора диафрагмального (френического) нерва MARK IV с принадлежностями.

Кроме того, для детей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией согласовал организацию и финансовое обеспечение нового уникального метода лечения «Видеоассистированная селективная левосторонняя симпатэктомия». Операция согласована экспертным советом сроком на год, говорится в сообщении на сайте «Круг добра».

По словам сопредседателя рабочей группы при фонде «Круг добра» по детской кардиохирургии и кардиологии, исполнительного директора межрегионального общества детских хирургов Рубена Мовсесяна, некоторые совершенно новые технологии в программы высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств, фонд взял на себя их финансирование в 2023 году, передает ТАСС.

Кардиологи рассчитывают доказать эффективность работы по новым технологиям, выполняемой в 2023 году, для последующего включения в госпрограмму ВМП и финансирования операций по аналогии с ВМП-III.

Экспертный совет фонда также скорректировал категории детей, которым показано назначение препарата Ценегермин, а также рассмотрел и одобрил очередные заявки на обеспечение детей лекарствами, теперь у фонда уже 5528 подопечных.