Американский и китайский авианосцы оказались в одном районе возле Тайваня

Авианосец США «Нимиц» замечен в одном районе с авианосцем КНР «Шаньдун» вблизи Тайваня

Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который впервые покинул Южно-Китайское море, заявил глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн.

Выступая в парламенте, Цю Гочжэн сказал, что USS Nimitz находится в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от острова, при этом он не смог сказать, пришел ли он сюда ради авианосца «Шаньдун», но он «оказался в этом месте и в этих обстоятельствах, так что теперь все взаимосвязано», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Цю Гочжэн заявил, что авианосец «Шаньдун» военно-морских сил НОАК находится примерно в 200 морских милях (370,4 км) к востоку от самой южной точки Тайваня.