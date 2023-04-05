Патриарх Кирилл приветствовал решение Собянина о переносе места строительства мечети

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выразил поддержку решению мэра Москвы Сергея Собянина подобрать другое место для строительства мечети в Косино-Ухтомском.

«Важно, что мэр Москвы подтвердил отсутствие решения правительства Москвы по поводу строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском; речь шла лишь о рассмотрении вопроса в предварительном порядке. Неверными, как оказалось, являются распространяемые непроверенными источниками сведения о размерах молитвенного здания», – приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл приветствовал «решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице».

«Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности», – заключил он.

Ранее Собянин сообщил, что место строительства новой мечети будет перенесено из Косино-Ухтомского района столицы в Косино после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.