Собянин урегулировал ситуацию со строительством мечети в Косино-Ухтомском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что место строительства новой мечети будет перенесено из Косино-Ухтомского района столицы в Косино после обращения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

На сайте мэра говорится о том, что в обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства, а не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы.

«Во-первых, само предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было», – пояснил Собянин.

Также мэр столицы подчеркнул, что распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны, речь идет об объекте в 2,5 тыс. кв. м.

«И в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАД. В шаговой доступности от станций метро и МЦД. С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности», – говорится в сообщении мэра.

Собянин также добавил, что «участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам».

«Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», – заключил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщил о поставке 2 тыс. электромобилей «Москвич» для такси и каршеринга.