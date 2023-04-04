Собянин сообщил о поставке 2 тыс. электромобилей «Москвич» для такси и каршеринга

Мэр Москвы Собянин объявил о поставке 2 тыс. электромобилей «Москвич» для такси и каршеринга

Заключено соглашение о поставке 5 тыс. автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е» для такси и каршеринга в количестве 2 тыс. единиц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в данный момент заключены контракты с бизнес-единицей «Яндекс.Такси» на 5 тыс. машин, 2 тыс. из них – электромобили. Соглашение стало одним из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга, передает ТАСС.

Собянин добавил, что «Москвич» активно развивается, сохранив трудовой коллектив. Так, в 2022 году было произведено только 600 машин, однако в 2023 году запланировано производство 50 тыс. машин, из которых 10 тыс. единиц – электромобили. На будущий год поставлена задача произвести 100 тыс. машин.

Мэр отметил, что поставка таких электрокаров для такси и каршеринга поможет улучшить экологию города.

«Спасибо огромное «Камазу», который вместе с нами подставил плечо и двигает этот проект вперед», – сказал он.

Как в свою очередь отметил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, проект по производству «Москвичей» стал настоящим вызовом для компании.

«И на этом этапе мы вместе с правительством Москвы стали заниматься легковым автомобилестроением, очень важно, что у нас все развивается в соответствии с планом и договоренностями», – сказал он.

Также мэр Москвы Собянин анонсировал производство модели «Москвич 6». Он осмотрел новый седан и отметил, что продажа нового автомобиля может начаться во второй половине 2023 года.

По информации пресс-службы мэрии, «Москвич 6» представляет собой седан С-класса с продуманной эргономикой и высоким уровнем комфорта, а также с широкими мультимедийными возможностями и просторным багажником.

Отмечается, что «Москвич 6» предназначен для ежедневных поездок по городу, он оснащен цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, автоматическим складыванием боковых зеркал, камерой 360 и электроприводом двери багажника. Ранее сообщалось, что в нескольких автомобильных салонах Москвы в начале февраля начали продавать электрическую версию нового «Москвича».