В Кремле объяснили низкий антирейтинг Путина

Представитель Кремля Песков объяснил низкий антирейтинг Путина

Tекст: Александра Юдина

По его словам, уровень доверия находится на достаточно устойчивом уровне, социологи усматривают лишь незначительные колебания в этих цифрах, передает ТАСС.

Песков отметил, что удивительно малый антирейтинг у Путина указывает на то, что россияне чувствуют отдачу от его работы.

Напомним, по данным результатов опроса Фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России увеличился на 4 п. п. и составил 83%.