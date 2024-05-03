Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
В Кремле объяснили низкий антирейтинг Путина
Представитель Кремля Песков объяснил низкий антирейтинг Путина
Антирейтинг президента Владимира Путина крайне мал, так как он знает, что делает, а люди «чувствуют отдачу» от его работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, уровень доверия находится на достаточно устойчивом уровне, социологи усматривают лишь незначительные колебания в этих цифрах, передает ТАСС.
Песков отметил, что удивительно малый антирейтинг у Путина указывает на то, что россияне чувствуют отдачу от его работы.
Напомним, по данным результатов опроса Фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России увеличился на 4 п. п. и составил 83%.