Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
ВС России ударили по складам с боеприпасами в пригороде Харькова
Лебедев: Склады с боекомплектом ВСУ попали под удар в Чугуеве
ВС России нанесли удар по складам с боекомплектом в Чугуеве (пригород Харькова), рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в 11.40 в Чугуеве прозвучали два взрыва в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики. Жители города рассказали, что взрывы были такими сильными, что их было слышно в 20 км от Чугуева, передает РИА «Новости».
По некоторым данным, склады находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.
Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.