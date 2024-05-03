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    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    3 мая 2024, 13:29 • Новости дня

    ВС России ударили по складам с боеприпасами в пригороде Харькова

    Лебедев: Склады с боекомплектом ВСУ попали под удар в Чугуеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли удар по складам с боекомплектом в Чугуеве (пригород Харькова), рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 11.40 в Чугуеве прозвучали два взрыва в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики. Жители города рассказали, что взрывы были такими сильными, что их было слышно в 20 км от Чугуева, передает РИА «Новости».

    По некоторым данным, склады находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.

    Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

    2 мая 2024, 17:22 • Новости дня
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Путин заставил немецкие танки прогнуться, об этом пишет немецкая газета Bild, рассказывая об открывшейся в Парке Победы в Москве выставке трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.

    Выставленный на Поклонной горе в Москве танк Leopard 2A6 стал звездой выставки трофейной западной военной техники наряду с немецким БМП Marder 1A3 и американским Abrams M1A1, пишет Bild. Издание отмечает, что «гордый ствол» трофейного Leopard 2A6 с помощью огромной гири был наклонен вниз, чтобы придать танку побежденный вид. 

    Издание называет выставку в Москве «символом поражения украинской армии»: «Путин заставил немецкие танки прогнуться». Отмечается, что сейчас в боевой готовности у ВСУ находится только половина из 20 с лишним высокотехнологичных танков Leopard 2A6, переданных Киеву Германией и Португалией.

    «Остальные были настолько сильно повреждены или имеют такой износ, что больше не могут быть использованы армией Украины», – отмечает газета.

    Заметка сопровождалась видео, как перед зрителями выставки трофейной натовской техники подбитому танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло с помощью подъемного крана. Позднее видео убрали из материала, а заголовок материала, который можно перевести как «Путин погнул немецкие танки» или «Путин заставил немецкие танки прогнуться», поменяли на «Путин погнул дуло танка «Леопард-2».

    Ранее на выставке продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

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    2 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска оставили позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Он заявил ТАСС, что противник не выдержал натиска. Также Кимаковский добавил, что ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

    Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

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    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

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    2 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение прямой наводкой из танка опорника ВСУ
    Минобороны показало уничтожение прямой наводкой из танка опорника ВСУ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское военное ведомство опубликовало видео, на котором танкисты 68 армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ прямой наводкой.

    В сообщении уточняется, что на видео запечатлен экипаж Т-72Б3 группировки войск «Восток». Боевую технику ВСУ уничтожили на Южно-Донецком направлении, говорится в описании к видео в Telegram-канале МО РФ.

    Ранее Минобороны сообщило, что в граничащем с Белгородской областью районе на территории Украины уничтожены блиндажи и минометные расчеты украинских террористических формирований.

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    3 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром

    Welt: Российские военные совершили прорыв под Часовым Яром

    В Германии признали прорыв российских военных под Часовым Яром
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина все еще ведет бои близ города Часов Яр, в то время как российские военные уже совершили прорыв в этом стратегически важном месте, поделился мнением корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

    По его словам, обстановка для ВСУ на этом участке фронта накаляется, передает телеканал 360.

    Также Ваннер добавил, что освобождение данного стратегически важного для Украины города может открыть для российской армии путь к таким крупным населенным пунктам, как Константиновка, Славянск и Краматорск.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая, ближайшие две недели станут очень трудными для ВСУ, которые пытаются удержать город.

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    2 мая 2024, 15:19 • Новости дня
    Советник главы ДНР рассказал о значении взятия Бердычей

    Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российских войск и позволит усилить огневое давление на дорогу, ведущую к Покровску, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    Он добавил, что Покровск – самый крупный и ближайший к ДНР хаб ВСУ, передает ТАСС.

    По его словам, взятие Бердычей также несколько усложнит логистику для оставшейся на этом направлении группировки украинских войск.

    Ранее об освобождении Бердычей сообщали в Минобороны РФ.

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    3 мая 2024, 08:22 • Новости дня
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой

    Марочко: ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР

    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе аэроразведки была обнаружена усиленная расчетом ПТУР разведгруппа ВСУ, двигающаяся в направлении Белогоровки, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что российский оператор FPV-дрона ударил по блиндажу, в котором укрывались боевики, в результате чего группа боевиков была уничтожена.

    Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ «активно окапываются» в районе Белогоровки в ЛНР, противник вдвое увеличил там протяженность траншей на своих позициях.

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    3 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе в Москве

    Ряд военных атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Аккредитованные в Москве военные атташе нескольких стран посетили выставку захваченной в ходе спецоперации боевой техники ВСУ с образцами из стран НАТО на Поклонной горе.

    Отмечается, что экспозицию осмотрели представители военно-дипломатического корпуса Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ряда других дружественных России государств, передает ТАСС.

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    В шатрах представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских военнослужащих и беспилотники.

    Выставка будет работать в течение месяца с 10 до 20 часов.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

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    2 мая 2024, 21:30 • Новости дня
    Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ
    Боец рассказал о трех месяцах в окружении ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доброволец полка спецназа «Ахмат» с позывным «Щербак» более трех месяцев, находясь практически в полной изоляции, вместе с сослуживцами удерживал позицию, подвергаясь постоянным обстрелам и атакам со стороны ВСУ.

    Бойцы находились в окрестностях Артемовска, будучи практически отрезанными от основных сил. Украинские силы постоянно обстреливали позиции, а также разбрасывали листовки с призывами сдаться, рассказал «Щербак» проекту «Люди доброй воли».

    Ситуация осложнялась дефицитом продовольствия и боеприпасов. Командование полка могло доставить грузы только с помощью дронов, так как проход людей был практически невозможен из-за плотного огня противника. Из еды на 8-10 человек иногда приходилось не больше одной консервной банки на всех, рассказал боец.

    Покидая позицию по «дороге смерти», бойцы попали под минометный обстрел и атаку БПЛА. Один из бойцов получил тяжелое ранение, но был спасен товарищами. За время обороны бойцы потеряли по 15-20 килограмм веса, многие получили ранения, добавил «Щербак».

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    2 мая 2024, 19:08 • Новости дня
    В МИД назвали бессмысленным запуск мирного процесса по Украине без России

    Посольство России: Без участия Москвы запуск мирного процесса по Украине не имеет смысла

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение так называемой мирной конференции является продавливанием киевской «формулы мира», представляющей собой набор ультиматумов, запуск мирного процесса по Украине не имеет никакого смысла без участия России, заявили в российском посольстве в Швейцарии.

    Российские дипломаты отметили, что приняли к сведению решение швейцарских властей провести конференцию по украинскому урегулированию без России. В посольстве назвали такой саммит бессмысленным без Москвы, отметив, что так называемая мирная конференция проводится в Швейцарии для продвижения ультимативной «мирной формулы» Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее МИД Швейцарии подтвердил, что Россия не приглашена на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция по Украине в Швейцарии не нацелена на успех без России.

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    2 мая 2024, 14:15 • Новости дня
    Украинские военные назвали насильно мобилизованных бесполезными для ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные рассказали, что те, кого силой привозят на поле боя, оказываются практически бесполезными для ВСУ, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания.

    «Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него особой пользы не будет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в Раде заявили о подготовке в Польше отрядов ВСУ из уехавших украинцев.

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    3 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга»

    Боец ВС России: По ночам над российскими позициями летают БПЛА ВСУ «Баба-яга»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные стали устраивать бойцам ВС РФ засады с «птицами» на Запорожском направлении, рассказал солдат 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным «Ханк».

    Ночами, по его словам, над тыловыми позициями российских военных летают украинские дроны «Баба-яга», поэтому российским солдатам всегда нужно быть начеку, передает RT.

    «Более-менее безопасно» в дождь или сильный ветер, для российских солдат это хорошая погода, а когда ясно – это погода для беспилотников, рассказал Ханк.

    Он добавил, что в селе Работино сейчас идут позиционные бои, линия соприкосновения сдвигается российскими силами.

    Ранее беспилотник ВСУ «Баба-яга» обнаружили в одном из московских офисов.

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    2 мая 2024, 19:53 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом

    Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли попытку Украины совершить теракт c применением БПЛА самолетного типа по объектам на Крымском полуострове, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, беспилотник был уничтожен над Крымом.

    Кроме того, временно приостанавливалось движение катеров и паромов в Севастополе, а также машин на Крымском мосту, следует из сообщения в Telegram-канале департамента транспорта правительства Крыма.

    Напомним, ночью 29 апреля украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS, ПВО успешно отразила атаку.

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    2 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    В ВСУ подтвердили частичный выход из поселка Очеретино под Авдеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

    По его словам, ВС России удалось закрепиться в Очеретино, где идут тяжелые бои, передает РИА «Новости».

    Ранее российские военные взяли под контроль село Бердычи в Донецкой народной республике.

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    3 мая 2024, 09:40 • Новости дня
    Жительницу ЛНР задержали за передачу Киеву координат объектов для удара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) задержали женщину, которая передавала украинским властям координаты жилых кварталов, детских и спортивных объектов, а также военных объектов в Антраците, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как говорится в сообщении, задержанная жительница Антрацита на допросе призналась, что передавала координаты руководителю Луганской областной администрации, передает ТАСС. По ее словам, она осознавала, что в результате обстрелов могут пострадать мирные жители.

    Помимо координат жилых кварталов, женщина также передавала Киеву информацию о местах дислокации российских военных и техники, задействованных в спецоперации.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

    Ранее сотрудники УФСБ по ЛНР задержали гражданина Украины, собиравшего и передававшего данные ВСУ о местах дислокации ВС России.

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