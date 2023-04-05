Хуснуллин пообещал восстановить в новых регионах 21 тыс. километров дорог

В новых российских регионах в ближайшие годы планируется привести в порядок десятки тысяч километров дорог, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании СБ России с президентом Владимиром Путиным.

Готовится новая программа, по которой за три года должны быть приведены в нормативное состояние около 50% дорог в новых регионах, это порядка 21 тыс. километров, заявил Хуснуллин, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, в кратчайшие сроки от Крыма до Ростова-на-Дону построили 300 километров дорог, это позволило создать отдельную независимую транспортную магистраль, помимо Крымского моста.