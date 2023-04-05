Эксперт назвал причины блокировки Британией выступления в ООН детского омбудсмена РФ

Эксперт Малькевич объяснил причины блокировки Британией выступления в ООН детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой

Лондон из-за страха огласки неудобной правды заблокировал трансляцию встречи СБ ООН и выступление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по детям с Украины, заявил член Общественной палаты Александр Малькевич.

О блокировке трансляции говорится в Twitter (заблокирован в России) представительства Соединенного Королевства.

«Считаю (и это очевидно), что это очередная попытка Запада диктовать другим странам, как жить, как действовать и что говорить, а что нет», – написал Малькевич в Telegram.

Он отметил, что на самом деле западные страны явно боятся, что Европа и Америка услышат правду. «Власти на Западе прекрасно знают о зверствах, которые вытворяет ВСУ под руководством киевской хунты. Им страшно позволить просочиться правде до обычных граждан. Это для них будет катастрофой и крахом их пропаганды. Поэтому и здесь мы видим, как работает всеобъемлющая западная «нецензура», – добавил Малькевич.

При этом, напомнил он, запреты на трансляцию в ООН – крайне редко применяемая мера.

«Здесь же нарушаются права России как председателя в Совете ООН в этом месяце и как одной из стран, которая может накладывать вето. На секундочку Запад забывает о том, что Россия – одна из стран – создателей ООН», – отметил Малькевич.

Кроме того, дипмиссия Соединенного Королевства подчеркнула, что ее посол не будет присутствовать на заседании с участием Львовой-Беловой.

«Конечно, можно сколько угодно отгораживать обычных граждан Запада от правды, заводить политически мотивированные дела в Гаагском суде, но от правды не уйти и не увернуться», – подчеркнул Малькевич.

«Спасти детей – прямая обязанность любого здравомыслящего человека. Российские войска и наше правительство руководствуются именно этим принципом», – добавил член ОП РФ.

Он заявил, что факты, задокументированные по словам очевидцев, видеозаписям, фотографиям не стереть, не удалить и не заблокировать.

«Западные власти прекрасно с этими фактами знакомы и просто пытаются всеми способами прикрыть их от остального населения, поскольку им это политически невыгодно. Эти факты показывают, что западные лидеры лгут своим избирателям», – подытожил Малькевич.