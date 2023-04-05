Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях с США

Путин: Россия намерена выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва стремится к выстраиванию отношений с Вашингтоном на принципах равенства и уважения.

«Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых посол США Линн Трейси.

«Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», – пообещал Путин.

Вместе с тем он констатировал наличие глубокого кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению», – сказал глава Российского государства.

По мнению Путина, в основе этого кризиса лежат «принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка».

Напомним, в среду в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот от послов 17 стран президенту России.