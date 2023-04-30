В Тбилиси потребовали невмешательства Вашингтона и Киева в дела Грузии

Многотысячная акция против вмешательства со стороны во внутренние дела Грузии проводится в Тбилиси 30 апреля на площади Республики. Ее организовали видные представители общественности под лозунгом «Грузия – в первую очередь», чтобы показать, что не допустят в стране хаоса или вовлечения ее в противостояние России и Украины путем открытия «второго фронта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступающие говорят о том, что «судьба Грузии должна решаться в Тбилиси и в других городах Грузии, а не в Вашингтоне, Брюсселе, Москве или Киеве». Также на митинге говорят, что не допустят возвращения к власти саакашвилевского «Единого национального движения».

Выступая на митинге, известный грузинский актер Заза Папуашвили сказал, что грузины «сами должны распоряжаться своей судьбой». По его словам, «Грузия не должна терпеть незаслуженных оскорблений, мы готовы дружить со всеми, но не за счет нашей идентичности».

Иа Метревели, мать одного из молодых людей, ставших жертвой саакашвилевского режима, сказала, что «страны, которые якобы были нашими друзьями, грубо вмешиваются во внутренние дела нашей страны, но народ Грузии не допустит оскорбления его достоинства». По ее словам, эти «якобы друзья Грузии хотят открыть здесь «второй фронт», а народ Грузии желает мира».

«Мы за ценности Европы, но так, чтобы нас считали равноправными партнерами», – отметил певец Заза Хачидзе.

В Тбилиси в последнее время жестко отвечают западным и украинским политикам, которые недовольны проводимой Грузией политикой, основанной на защите собственных национальных интересов.