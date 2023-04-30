Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона

Под Херсоном ударом беспилотника ВСУ убили молившего о пощаде рыбака

Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб, сообщили СМИ.

В Сети появились видео, снятые с украинского беспилотника. На кадрах видно, как дрон ВСУ, летевший над рекой недалеко от Херсона, обнаружил мужчину, рыбачившего с лодки. Операторы беспилотника выпустили снаряд и начали преследовать мужчину, который махал руками, показывая, что является гражданским лицом и умолял о пощаде, пишет «Российская газета».

После того, как он направился к берегу вплавь, украинские боевики уничтожили прицельным выстрелом лодку и рыбака.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых.