Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона

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30 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Как российские технологии прорывают санкции Запада

Атомная станция «Аккую» находится на финальных стадиях подготовки к пуску АО "Аккую Нуклеар"/ТАСС
Российский и турецкий лидеры приняли участие в торжественной церемонии по случаю загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Этот проект имеет высочайшее значение, в том числе для России. Запад поставил задачу вытеснить российские технологии с мирового рынка, однако в итоге все происходит наоборот.  Подробности...
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Чего добивается Польша грабежом посольства России

Польша украла деньги у российского посольства Ирина Полина/ТАСС
Польша все активнее входит в конфронтацию с Россией. На этот раз в Варшаве решили изъять все деньги со счетов российского посольства и торгпредставительства. Чем продиктован такой шаг, какие краткосрочные и среднесрочные цели преследует Польша, чем ответит Москва и возможны ли дипломатические отношения между странами в дальнейшем?  Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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Интриги США у границ Китая послужат на пользу России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время визита в США Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Опасность ядерного столкновения у восточных границ России усилилась – и это прямо следует из договоренностей, достигнутых между США и Южной Кореей. Речь идет о том, что американские корабли – носители ядерного оружия, включая атомные подводные лодки, смогут заходить в южнокорейские порты. Такого не было десятилетиями. Как ни парадоксально, для России в этом есть даже некая выгода. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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На пороге второй квантовой революции пора вернуться к религиозному сознанию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На новом этапе человеческого развития необходимо вернуться к религиозному сознанию, которое откроет наконец перед обществом и государством огромные новые возможности. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Олимпиада нам нужна, но не путем унижения страны

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Допустим, бойкот Олимпиады вреден для развития российского спорта. Но вреден ли он для страны в целом? Вреден ли он для государства, восстанавливающего суверенитет, сражающегося за свою независимость? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Для русских естественно быть имперцами

Пётр Колчин
Пётр Колчин, политолог
Ответственность нашей страны выходит далеко за пределы современной России. Русский солдат и стоит на пути тех, кто желает ввергнуть постсоветское пространство в хаос. И каждый российский школьник невольно отмеряет границы Русского мира от Бреста и Кишинева. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

Обсуждение: 4 комментария
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
  • Майские

  • Новогодние
Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Украинские военные ударом беспилотника убили рыбака из Херсона

    Под Херсоном ударом беспилотника ВСУ убили молившего о пощаде рыбака
    		   
    30 апреля 2023, 17:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Недалеко от Херсона Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили обычного рыбака ударом беспилотника. Мужчина, вышедший на водоем, умолял о пощаде, но все равно погиб, сообщили СМИ.

    В Сети появились видео, снятые с украинского беспилотника. На кадрах видно, как дрон ВСУ, летевший над рекой недалеко от Херсона, обнаружил мужчину, рыбачившего с лодки. Операторы беспилотника выпустили снаряд и начали преследовать мужчину, который махал руками, показывая, что является гражданским лицом и умолял о пощаде, пишет «Российская газета».

    После того, как он направился к берегу вплавь, украинские боевики уничтожили прицельным выстрелом лодку и рыбака.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых.

    Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
    		   
    29 апреля 2023, 18:10
    Текст: Вера Басилая

    Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.

    Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.

    Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.

    Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.

    Коментарии (40)
    Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой

    29 апреля 2023, 21:22

    Текст: Вера Басилая

    Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.

    Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».

    Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.

    Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».

    Коментарии (19)
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
    Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
    		   
    29 апреля 2023, 19:30
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Вера Басилая

    Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.

    Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.

    Коментарии (14)
    В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией

    29 апреля 2023, 19:15

    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.

    «Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.

    Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».

    «Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.

    «Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.

    Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»

    Коментарии (9)
    Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
    РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
    		   
    30 апреля 2023, 13:02
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.

    Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости».

    Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.

    Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.

    В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.

    Коментарии (22)
    Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
    Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска

    29 апреля 2023, 21:44

    Текст: Вера Басилая

    Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.

    Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.

    Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.

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    ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара
    Российские ПВО сбили возле Энергодара беспилотник производства США, который использует ВСУ

    29 апреля 2023, 19:07

    Текст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили в районе Энергодара американский беспилотник, который ВСУ использовали для разведки и подготовки диверсий, сообщил представитель силовых структур.

    Отмечается, что ВС России сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon от американской компании AeroVironment, он предназначен для автоматизированного сбора данных. Также дрон может вести разведку местности без помощи оператора, передает ТАСС.

    Ранее российские специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымским полуостровом два беспилотника.

    Коментарии (0)
    Зеленский решил начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей
    Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей

    29 апреля 2023, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поставок западных истребителей.

    Зеленский признал, что без западной авиации Вооруженным силам Украины придется тяжело: Киев будет терять больше солдат. При этом он заявил, что у Киева больше нет времени, затягивать решение этого вопроса больше нельзя, поэтому ВСУ начнут контрнаступление до поставок западных истребителей, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу бывший депутат Рады Тарас Стецькив призвал Киев начать контрнаступление ВСУ до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление.

    Коментарии (7)
    Зеленский признался, что ходит с пистолетом и учится стрелять
    Зеленский: У меня есть пистолет для того, чтобы не попасть в плен к россиянам

    29 апреля 2023, 20:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться, сообщили украинские СМИ.

    В интервью украинским журналистам Зеленский заявил, что умеет пользоваться оружием. По его словам, в начале СВО в Киеве «в разных частях Банковой находились ящики с оружием и патронами», передает ТАСС.

    Как пояснил Зеленский,  он всегда имеет при себе оружие на случай, если «придется отстреливаться». Он считает позором, если президент Украины попадет в плен к россиянам, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского.

    Коментарии (31)
    В Днепре радикалы вломились в ночной клуб, где не давали раздавать повестки ВСУ
    В Днепре украинские радикалы вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали раздавать повестки в ВСУ

    29 апреля 2023, 23:57

    Текст: Антон Никитин

    В Днепропетровске (на Украине город переименован в Днепр) члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали сотрудникам военкомата раздавать посетителям повестки о призыве в ВСУ, сообщает интернет-издание «Страна».

    Как сообщило интернет-издание «Страна» в своем Telegram-канале, в днепропетровский ночной клуб «Сохо» пришли члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) (в том числе один из руководителей организации Сергей Бондарь) и представители военкомата, которых ранее в клубе не допустили к проверке документов у посетителей, и потребовали, чтобы вышла хозяйка заведения и извинилась перед ними.

    Как сообщает издание, вместе с украинскими радикалами и сотрудниками военкомата в ночной клуб пришел замглавы областной полиции Владимир Богонос. Он сообщил об открытии уголовного производства из-за действий хозяйки заведения, мешавшей сотрудникам военкомата выполнять свои обязанности по проверке у посетителей документов и вручении им повесток о призыве на военную службу в ВСУ.

    Богонос заявил, что в клуб пришли «неравнодушные граждане» и военные, чтобы собственница заведения извинилась за свои слова и поведение. Не дождавшись появления хозяйки заведения, Бондарь и радикалы проникли во внутренние помещения клуба, однако собственницу заведения так и не нашли. Тогда радикалы начали расклеивать на стенах листовки с призывами к мобилизации и разрисовали стены надписями «Война для всех».

    Тем временем главарь украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) Евгений Карась разместил у себя в соцсетях призыв приходить к ночному клубу, после чего у «Сохо» начали собираться люди, называющие себя военными и требующие извинений от владелицы заведения.

    К клубу на улице Яворницкого, 47А также прибыли несколько человек, выступающих в поддержку «Сохо», адвокат владелицы клуба и сотрудники полиции. Самой хозяйки клуба, по словам юриста, на месте нет.

    Напомним, во вторник люди в военной форме начали вручать повестки о призыве на военную службу в Вооруженные силы Украины около ресторана «Макдоналдс» в Днепре.

    Коментарии (2)
    Экс-депутат Рады призвал ВСУ начать контрнаступление до саммита НАТО в июле
    Экс-депутат Верховной Рады Стецькив: Украине необходимо начать наступление до саммита НАТО в июле

    29 апреля 2023, 21:00

    Текст: Вера Басилая

    Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля, чтобы можно было вести переговоры в альянсе, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив в эфире телеканала NTA.

    По мнению бывшего депутата, наступление следует начать, даже несмотря на нехватку боеприпасов у ВСУ из-за бюрократии в Евросоюзе. Стецькив рассказал, что страны ЕС не могут договориться о тендерах среди фирм, производящих снаряды, передает РИА «Новости».

    При этом он признал, что контрнаступление ВСУ может провалиться как раз из-за нехватки боеприпасов, что, в свою очередь, повлияет на отношение к Украине на Западе.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.

    В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.

    Коментарии (3)
    В США усомнились в возможность «успеха» контрнаступления ВСУ
    NYT: Контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом» из-за измотанности солдат после 14 месяцев непрекращающихся боев

    30 апреля 2023, 03:57

    Текст: Антон Никитин

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия, выразил мнение обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале.

    Автор статьи признался, что поставленные руководством ВСУ перед украинскими войсками боевые задачи его пугают. Швирц констатировал, что после 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист, передает РИА «Новости».

    Швирц констатировал, что для теоретического «успеха» Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные российские рубежи, а также недостатки своей армии. Он привел мнение американских официальных лиц о том, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления ВСУ, не дожидаясь поставок западных истребителей.

    Коментарии (0)
    В Киеве раскрыли цель атаки на нефтебазу в Крыму

    30 апреля 2023, 14:59

    Текст: Ольга Иванова

    Атака, которая была совершена на нефтебазу в Севастополе, является частью подготовки к контрнаступлению ВСУ, сообщают украинские СМИ.

    Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала это событие подготовкой ВСУ к полномасштабному наступлению, передает РИА «Новости».

    В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты начал гореть резервуар с топливом. Губернатор города заявил, что до нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник ВСУ, второй был сбит силами ПВО.

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    Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 670 военнослужащих и наемников

    30 апреля 2023, 15:26

    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 670 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Каменка, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

    На Краснолиманском направлении потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Донецком направлении уничтожено свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

    Ранее группировка ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника

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    Спикер парламента Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
    Спикер парламента Кубы Ласо назвал руководство США виновником разжигания конфликта на Украине

    30 апреля 2023, 04:33

    Текст: Антон Никитин

    Руководство США является виновником разжигания конфликта на Украине и пытается путем медийного давления возложить ответственность за кризис на Россию, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебан Ласо.

    Спикер парламента Кубы на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Гаване выразил от лица кубинского парламента самое энергичное осуждение односторонних санкций против России. Он подчеркнул, что Гавана выступает против политики изоляции России посредством мощной медийной компании, нацеленной на разжигание ненависти к России, которую стремятся обвинить в эскалации конфликта. Ласо назвал правительство США истинным виновником конфликта на Украине. Председатель кубинской Национальной ассамблеи народной власти также осудил политику расширения и приближения НАТО к границам России, передает ТАСС.

    Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

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