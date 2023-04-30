В Киргизии испугались, что беспилотные такси оставят мигрантов без работы в Москве

Премьер-министр Киргизии Жапаров выразил опасение, что беспилотные такси оставят мигрантов в Москве без работы

Активное использование беспилотных такси в Москве может оставить многих киргизских мигрантов, живущих в российской столице, без работы, заявил председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров на полях форума информационных технологий в Бишкеке.

Как указал Жапаров, это действительно чудо, но больше беспокоит возможные последствия того, что в ближайшем будущем Москву могут заполонить беспилотные такси, что может привести к потере рабочих мест для многих киргизских граждан-мигрантов. «Это неизбежный вызов для нас», – добавил он, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ORDA.

Жапаров рассказал об опыте использования искусственного интеллекта (ИИ) в медиаотрасли. Киргизский премьер считает, что ИИ сможет заменить человека, в том числе в средствах массовой информации.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги общего пользования беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства.

В 2021 году «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве.