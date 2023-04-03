Эксперты оценили прошедшие в ряде регионов России муниципальные выборы

Эксперты: Местные выборы не вызвали нареканий

В четырех регионах России 2 апреля прошли местные выборы по 20 избирательным кампаниям. Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) отметили высокий уровень конкуренции: на победу претендовали самовыдвиженцы, кандидаты от партий «Единая Россия», СРЗП, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», а также в ряде случаев и непарламентские партии.

Высокий уровень конкуренции не помешал четкой организации процедур. Контроль за выборами проводили наблюдатели от общественных палат, партий и кандидатов, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Досрочные и дополнительные выборы в Краснодарском крае прошли в 11 муниципальных образованиях. По результатам выборов 12 вакантных мест займут кандидаты от партии «Единая Россия», а два (в Совете Полтавского сельского поселения) – самовыдвиженцы. На избирательных участках присутствовали наблюдатели от партий, кандидатов, Общественной палаты Краснодарского края, а также представители СМИ.

Как сообщила социолог, эксперт НОМ Ольга Малахова, деструктивные силы не предпринимали попыток в создании негативного информационного фона. «Результаты выборов не оспариваются: к «Единой России» у жителей муниципальных образований доверие есть», – сообщила эксперт. По данным общественных наблюдателей, нарушений в ходе дня голосования зафиксировано не было.

В Алуште и Ялте прошли трехдневные выборы депутатов в городские советы. Большинство голосов набрали кандидаты от партии «Единая Россия». В Алуште явка составила 20,26% избирателей, а в Ялте – 16,44%.

Доктор политических наук, директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Владимир Узунов отметил конкурентный характер выборов, что доказывает число выдвинувшихся кандидатов и активная работа претендентов на победу с избирателями.

Как стало известно НОМ, 2 апреля в ТИК города Ялты поступило обращение гражданки Н. Обуховой с требованием составления протокола об административном правонарушении за незаконную, по ее мнению, агитацию в пользу кандидата от «Единой России» в день проведения последнего дня голосования. Как сообщили региональные эксперты, по результатам проведенной проверки нарушений избирательного законодательства не установлено. Заявителю был подготовлен и своевременно направлен ответ.

На довыборах в Совет депутатов Меленковского района Владимирской области победили кандидаты от «Единой России».

По словам председателя Совета молодых юристов при Владимирском реготделениии Ассоциации юристов России Владимира Сперанского, со стороны партий к выборам был проявлен большой интерес. Он напомнил, что участвовали кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, СРЗП. На победу претендовали и самовыдвиженцы.

«Кроме того, участники выборов направили своих наблюдателей на участки. Были и общественные наблюдатели. Конкуренция не помешала спокойному и четкому проведению выборов, что подтверждается и отсутствием претензий со стороны кандидатов», – сообщил Сперанский.

В республике Башкортостан состоялись довыборы в советы Бакалинского, Стерлибашевского и Шаранского районов, а также в советы города Стерлитамак и Туймазы. По информации заместителя председателя Общественной палаты региона Лиды Исаргаковой, шесть из семи вакантных мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия». Одно место займет самовыдвиженец. Наибольшая явка зафиксирована в Шаранском районе – 73,3% избирателей.

Как сообщала заместитель председателя Общественной палаты региона Лида Исаргакова в день голосования, на участках присутствовали 42 общественных наблюдателя поочередно. Также мониторинг обстановки на избирательных участках проводил региональный общественный штаб по наблюдению за выборами.