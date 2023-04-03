В Ереване принятие Арменией статута МУС назвали шагом против России

Скорейшая ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет недружественным шагом в отношении России, заявил местному порталу 1in.am спикер парламента Ален Симонян.

По мнению Симоняна, Армения не нуждается в ратификации статута МУС. Он назвал принятия Римского статута «непозитивным шагом в отношении России», смысла в котором он не видит, передает ТАСС.

Симонян также назвал абсурдом утверждения, что в случае ратификации этого документа в Армении попытаются задержать российского президента.

Ранее источник в МИД России заявил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает.

МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).