Вузам поручили установить вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Минобрнауки: Вузы России установят вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Российские вузы, расположенные на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также вузы в других регионах, принимающие абитуриентов из этих субъектов, установят для них вступительные испытания, следует из приказа Минобрнауки России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе указано, что при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации и филиалы, расположенные на территории новых субъектов, а также на территории иных субъектов, организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, передает ТАСС.

При этом, согласно приказу, абитуриенты праве использовать при поступлении баллы ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что выпускников 11-х классов в новых регионах России допустят к итоговым экзаменам без написания сочинения, а 9-х классов – без собеседования по русскому языку.