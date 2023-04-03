Беглов заявил о выплате компенсации пострадавшим при взрыве в Петербурге

Беглов сообщил о выплате компенсации от правительства Петербурга пострадавшим при взрыве в кафе

Посетители кафе в центре Петербурга, которые пострадали при взрыве, получат от правительства города компенсацию в 500 или 250 тыс. рублей в зависимости от тяжести состояния.

Семья погибшего получит 1 млн рублей, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает ТАСС.

Напомним, ранее в одном из кафе в центре Петербурга при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

На следующий день в Петербурге была задержана подозреваемая в убийстве журналиста Дарья Трепова. Девушка рассказала, что принесла на организованную в кафе встречу с Татарским статуэтку, в которой позже сработало взрывное устройство.