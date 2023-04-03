Воробьев покинул пост главного тренера магнитогорского «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе с поста главного тренера Ильи Воробьева

Илья Воробьев покинул пост главного тренера магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», сообщил первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

По его словам, в связи с тем, что клуб сыграл в сезоне неудовлетворительно, принято решение расторгнуть контракт с Ильей Воробьевым передает ТАСС.

Ласьков добавил, что также покидает пост, новым первым вице-президентом «Металлурга» назначен начальник управления производства Магнитогорского металлургического комбината Алексей Жлоба.

Воробьев поблагодарил «Металлург», президента клуба Виктора Рашникова город, болельщиков, за фактически десять лет, проведенные в клубе. «Турбулентное время, два кубка, за это огромное спасибо. Прощаюсь с городом и клубом, который стал мне родным. Еще раз спасибо», – сказал Воробьев.

Воробьеву 48 лет, он был главным тренером «Металлурга» с сентября 2019 года, ранее он возглавлял команду с 2015 по 2017 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Гагарина в 2016 году и дважды выходил в финал турнира (2017, 2022).