Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что у него пока нет информации о возможном посмертном награждении военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), погибшего в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Представитель Кремля пообещал выяснить все об этом и проинформировать СМИ, передает РИА «Новости».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Татарский должен был быть представлен к награде – медали «За освобождение Мариуполя», соответствующие документы уже оформлялись.

Песков также выразил соболезнования родным и близким погибшего при теракте Татарского и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. После задержания Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским.

В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.