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29 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бастрыкин поручил дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве
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Бастрыкин поручил дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.
В сообщении в Telegram-канале Следственного комитета говорится, что следователи изучат все обстоятельства произошедшего в школе при российском посольстве в Польше.
Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему одной ноты протеста в связи с захватом Варшавой школы при посольстве России будет недостаточно.
Медведев счел бессмысленным сохранение дипотношений с Польшей
Дмитрий Медведев: Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы
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Польша не должна существовать для России, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter (ограничен в России), что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой: «Польша не должна существовать для РФ, пока там во власти нет никого, кроме русофобов», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией.
Напомним, полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
В Совфеде заявили о бандитизме властей Польши
Сенатор Долгов: Действия Польши в отношении денег российского посольства – чистой воды бандитизм
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Действия Варшавы полностью противоречат нормам международного права. Недавний указ Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом» дает нам право на равнозначный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты.
«Польша продолжает действовать в лучших традициях бандитизма – бесстыже грабит российских дипломатов, что в корне противоречит международному праву. Варшава окончательно встала на путь слома глобальной правовой системы, что можно расценивать, как отчаянное желание полностью разорвать отношения с РФ», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Недавно Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», который закладывает фундамент для равнозначных ответных мер в отношении тех стран, которые излишне вольно обращаются с нашими капиталами за рубежом. Для защиты российских интересов нам необходимы жесткие действия», – отмечает собеседник.
«Другое дело, что в РФ живут не дикари, и мы понимаем, что изъятие средств дипломатических ведомств крайне нежелательно. Опускаться до уровня Варшавы не хотелось бы. То есть даже согласно недавнему указу президента, мы не изымаем иностранные капиталы, а лишь передаем их во временное управление Росимуществу», – подчеркивает сенатор.
«В целом идти по пути, проложенному Варшавой, означает забить последний гвоздь в крышку гроба международных отношений. Поэтому мы найдем способы ответа и без подобных низменных действий. Они уже наказали себя разрывом экономических отношений с Россией. Польша чересчур распоясалась, поэтому придется затыкать их за пояс обратно», – резюмирует Долгов.
Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты. Об этом сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев. По его словам, значительная сумма в долларах США и злотых, находившихся в банке Santander, оказались перечисленными на счета прокуратуры.
После этого сама финансовая организация уведомила посольство о прекращении сотрудничества. По мнению Андреева, произошедшее является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ранее счета ведомства были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.
Захарова одним словом охарактеризовала действия Варшавы в школе при посольстве России
Спикер МИД Захарова назвала провокацией действия польских властей во время захвата школы при посольстве России
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Действия польских властей, а именно захват школы при посольстве России в Варшаве, противоправны и вызывающи, этот инцидент является провокацией, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала, что официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство, все эти действия вызывающи и противоправны.
«Можно охарактеризовать одним словом – провокация», – подчеркнула дипломат.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».
Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой. МИД России пообещал Варшаве жесткий ответ на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России.
В Польше выяснили происхождение упавшей ракеты
RMF FM: Упавший в Польше «воздушный объект» мог быть учебной мишенью для польской ПВО
«Военный воздушный объект», упавший на польской территории, вероятнее всего был мишенью, запущенной польскими военными во время учений, сообщают местные СМИ.
Источники радиостанции RMF FM заявили, что речь идет о ракете «воздух-земля» длиной в несколько метров, которая является остатком от испытаний оборонительных систем для польских вооруженных сил. Источник считает, что ракету выпустили во время военных учений, передает РИА «Новости».
Радиостанция поясняет, что речь идет о действиях польской армии, направленных на создание в республике современной системы ПВО.
Также отмечается, что первая американская ракетная батарея Patriot («Пэтриот»), поставленная в Польшу, была размещена на расположенном вблизи обнаружения ракеты полигоне в Торуни.
В свою очередь пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк сообщила, польская прокуратура не нашла следов взрыва и взрывчатых веществ на месте обнаружения «воздушного объекта» вблизи Быдгоща.
Ранее СМИ сообщали, что на обломках найденной на территории Польши ракеты класса «земля – воздух» якобы обнаружили «надписи на русском языке».
Посол России в Польше предупредил об ответе Москвы на захват школы
Посол России в Польше сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы
Москва заявит протест властям Польши после захвата школы при посольстве России, произошло нарушение Венской конвенции Варшавой, заявил посол Сергей Андреев.
Инцидент он назвал противоправным действием, вторжением на территорию дипломатического объекта и нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях, передает РИА «Новости».
Посол России в Польше добавил, что последует реакция на действия польских властей.
Также отмечается, что при подобных условиях школа при посольстве России работать не может. Будет подобрано другое помещение дипломатической миссии, чтобы позволить детям завершить учебный год и сдать экзамены.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России.
Полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве
Представители правительства Варшавы в сопровождении полицейских ворвались в школу при российском посольстве
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Полиция Варшавы с местными властями выломали дверь школы при российском посольстве и ворвались в здание, сообщают корреспонденты с места событий.
Отмечается, что утром в субботу в здание школы на улице Келецкой ворвались представители властей в сопровождении полицейских. Туда прибыли и российские дипломаты, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш, передает РИА «Новости».
По информации очевидцев, представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил о применении ответных дипломатических шагов.
Позднее приглашенные службы начали ломать калитку, затем ворвались в здание и повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.
По словам Ордаша, в здание были допущены только сотрудники посольства, пользующиеся дипломатическим статусом.
Кроме того, он отметил, что власти Варшавы дали сотрудникам школы время до 19.00, чтобы покинуть здание.
«Они ходят по помещениям, описывают имущество», – рассказал он.
Ранее польская прокуратура изъяла все деньги со счетов посольства и торгового представительства России.
В Польше заявили о «надписях на русском» на найденной ракете
RMF FM: Надписи на русском языке обнаружены на найденной в Польше ракете
На обломках найденной на территории Польши ракеты класса «земля – воздух» обнаружили «надписи на русском языке», сообщают местные СМИ.
«Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке», – передает ТАСС сообщение радиостанции RMF FM.
При этом портал NaTemat подчеркивает, что данный факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.
Издание Fakt пишет, что на месте падения обнаружена «большая воронка в земле, как после бомбы».
В настоящее время место падения ракеты оцеплено. Местные СМИ пишут, что ракету еще во вторник нашла женщина во время конной прогулки. При этом точное время падения ракеты неизвестно.
Польские военные подчеркивают, что безопасности граждан ничто не угрожает.
В ноябре прошлого года в Польше обнаружили обломки украинских ракет.
Эксперт рассказал о судьбе отношений Москвы и Варшавы после списания денег посольства РФ
По мнению политолога Бордачева, Варшава не заслуживает дипотношений с Москвой
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Варшава осознанно идет на обострение и эскалацию, но закрывать посольство в этой стране не стоит, мы не должны превращаться в польских дикарей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее польские власти изъяли средства со счетов посольства России под предлогом, что эти деньги могут быть использованы в целях терроризма.
«Ни одни здравомыслящий человек, проходящий мимо лежащего алкоголика, не будет обращать внимания на его крики. С Варшавой необходимо вести себя точно так же. Более того, Россия не станет опускаться до низости недружественных государств», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Мы не собираемся превращаться в польских дикарей, поэтому и закрывать посольства в этой стране не станем. Однако подчеркну, что Варшава попросту не заслуживает дипломатических отношений с Москвой. В последнее время между нашими государствами происходило много неприятных инцидентов. Очевидно, что офис премьер-министра Дуды считает своей целью полный разрыв связей с РФ», – отмечает эксперт.
«Некоторые поляки уже воюют с нами на территории Украины. То есть Варшава осознанно идет на обострение и эскалацию. Думаю, ряд государств в Европе могут повторить фокус с изъятием денег у российских посольств. В частности, на такое способны страны Прибалтики – там сумасшедших, как и в Польше, хватает», – подчеркивает собеседник.
«Однако полностью разрывать отношения с Варшавой не стоит. Важно помнить о Калининграде, где выстроены особые экономические связи с Польшей, да и в целом, торговля с этой страной еще ведется. Хотя бы для этого диалог сохранить необходимо», – акцентирует Бордачев.
Ранее посольство России в Варшаве получило уведомление из польской прокуратуры о том, что деньги со счетов посольства и торгового представительства были изъяты. Как сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев, значительная сумма в долларах США и польских злотых перечислены на счета прокуратуры. Дипломат назвал произошедшее грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Прежде счета российского посольства были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.
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Проживавшие на территории школы в Варшаве сотрудники покинули здание
Все сотрудники, проживавшие на территории школы при посольстве России в Польше, покинули здание в субботу вечером, сообщил советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш.
По его словам, учителя и другие сотрудники собрали личные вещи и покинули здание, переехав на другой объект российского диппредставительства в Варшаве, передает РИА «Новости».
Это было сделано после того, как полиция и представители мэрии столицы республики взломали двери и ворвались в школу. В здании в тот момент находились 29 человек. Польские власти потребовали, чтобы школу они покинули до 18.00.
Ранее эксперты прокомментировали газете ВЗГЛЯД инцидент, отметив, что захват стал очередным проявлением русофобии, указав, что стоит ждать от Польши и других провокаций в преддверии 9 мая.
Польский генерал оценил возможности России для продолжения СВО
Начальник Генштаба Войска польского Анджейчак: У России достаточно средств для проведения специальной военной операции
России, в отличие от Украины, хватает средств для проведения специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак.
Высокопоставленный польский военный проанализировал финансовые возможности России до начала специальной военной операции, последующую динамику расходов и низкую эффективность антироссийских санкций и пришел к выводу, что Москва располагает средствами для участия в военном конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Do Rzeczy.
При этом начальник Генштаба Войска польского констатировал, что Киев, в отличие от Москвы, сталкивается с огромными экономическими трудностями. Как считает Анджейчак, темпы, с которыми Украина тратит выделенные ей средства, не сулят ничего хорошего.
Высокопоставленный польский военный также признал, что в самой Польше сложилась очень опасная ситуация с национальной безопасностью, так как у республики нет боеприпасов, промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять национальные запасы, которые стремительно тают.
Тем временем западные союзники Варшавы не понимают всей серьезности ситуации, они не готовы оценить реальную угрозу, пребывают в иллюзиях, что удивляет и даже шокирует, заключил Анджейчак.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о стабильных прогнозах по росту российской экономики.
Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки»
Сотрудники школы при посольстве России в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки»
Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве грузят вещи в грузовик, а на фоне звучит марш «Прощание славянки».
Сейчас сотрудники школы покидают здание, на территорию пропустили грузовик. В машину укладывают вещи под звуки марша «Прощание славянки», передает РИА «Новости».
Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Это произошло после того, как представители мэрии и полиция взломали замок и ворвались в школу. В посольстве России в Польше обещали не оставлять это без ответа.
Примаков заявил, что Россия запомнит день взлома школы при посольстве в Польше
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия запомнит день, когда двери школы при посольстве России в Польше были взломаны властями Варшавы.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу полиция и представители мэрии Варшавы взломали двери школы при посольстве России. Посол России в Польше заявил, что Москва выразит в связи с этим протест властям республики.
Посол назвал произволом изъятие средств диппредставительства в Польше
В посольстве России в Польше изъятие средств назвали произволом и нарушением Венской конвенции
Решение польских властей об изъятии денежных средств со счетов посольства России в Варшаве является произволом и нарушением Венской конвенции, заявил на Первом канале посол Сергей Андреев.
По его словам, эти действия мягко говоря являются вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, об возможности подобных действий известно давным-давно, передает ТАСС.
Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты. В Совфеде в четверг заявили о бандитизме властей Польши.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.
МИД пообещал жестко отреагировать на действия польских властей
МИД России резко негативно отреагировал на вторжение властей Варшавы
Москва жестко ответит на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России с целью ее захвата, заявили в МИД.
В ведомстве действия Польши расценили как враждебные, наглые и выходящие за рамки цивилизованного межгосударственного общения, указано на сайте МИД.
Также в дипведомстве заверили, что шаг Варшавы не останется без жесткой реакции со стороны Москвы и последствий для польских властей и интересов Польши в России.
«Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», – подчеркнуто в сообщении.
Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой.
Польша решила усилить электронным оборудованием охрану границы с Россией
Премьер Польши Моравецкий: Охрана границы с Россией будет усилена электроникой
Польша усилит охрану границы с российской Калининградской областью современными устройствами и подразделениями с современным оружием общей стоимостью 89 млн долларов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Польский премьер пообещал, что по всей границе с Россией установят электронные заграждения, а также усилят присутствие пограничной стражи и всех служб, размещены современные подразделения, современное оружие, передает РИА «Новости».
Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что электронное строение будет состоять из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, которые должны обеспечить «полный мониторинг всего, что делается на границе».
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