Бастрыкин поручил дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве

В Совфеде заявили о бандитизме властей Польши

Сенатор Долгов: Действия Польши в отношении денег российского посольства – чистой воды бандитизм

Действия Варшавы полностью противоречат нормам международного права. Недавний указ Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом» дает нам право на равнозначный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты.

«Польша продолжает действовать в лучших традициях бандитизма – бесстыже грабит российских дипломатов, что в корне противоречит международному праву. Варшава окончательно встала на путь слома глобальной правовой системы, что можно расценивать, как отчаянное желание полностью разорвать отношения с РФ», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Недавно Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», который закладывает фундамент для равнозначных ответных мер в отношении тех стран, которые излишне вольно обращаются с нашими капиталами за рубежом. Для защиты российских интересов нам необходимы жесткие действия», – отмечает собеседник.

«Другое дело, что в РФ живут не дикари, и мы понимаем, что изъятие средств дипломатических ведомств крайне нежелательно. Опускаться до уровня Варшавы не хотелось бы. То есть даже согласно недавнему указу президента, мы не изымаем иностранные капиталы, а лишь передаем их во временное управление Росимуществу», – подчеркивает сенатор.

«В целом идти по пути, проложенному Варшавой, означает забить последний гвоздь в крышку гроба международных отношений. Поэтому мы найдем способы ответа и без подобных низменных действий. Они уже наказали себя разрывом экономических отношений с Россией. Польша чересчур распоясалась, поэтому придется затыкать их за пояс обратно», – резюмирует Долгов.

Ранее посольство РФ в Польше получило уведомление о том, что деньги со счетов ведомства и торгового представительства были изъяты. Об этом сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев. По его словам, значительная сумма в долларах США и злотых, находившихся в банке Santander, оказались перечисленными на счета прокуратуры.

После этого сама финансовая организация уведомила посольство о прекращении сотрудничества. По мнению Андреева, произошедшее является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ранее счета ведомства были заморожены польской стороной якобы по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.