МИД пообещал жестко отреагировать на действия польских властей

МИД России резко негативно отреагировал на вторжение властей Варшавы

Москва жестко ответит на вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России с целью ее захвата, заявили в МИД.

В ведомстве действия Польши расценили как враждебные, наглые и выходящие за рамки цивилизованного межгосударственного общения, указано на сайте МИД.

Также в дипведомстве заверили, что шаг Варшавы не останется без жесткой реакции со стороны Москвы и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

«Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых и провокационных затей», – подчеркнуто в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция Варшавы в субботу ворвалась в здание школы при посольстве России. Посол Сергей Андреев заявил, что произошло нарушение Венской конвенции Варшавой.