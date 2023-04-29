Проживавшие на территории школы в Варшаве сотрудники покинули здание

Все сотрудники, проживавшие на территории школы при посольстве России в Польше, покинули здание в субботу вечером, сообщил советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш.

По его словам, учителя и другие сотрудники собрали личные вещи и покинули здание, переехав на другой объект российского диппредставительства в Варшаве, передает РИА «Новости».

Это было сделано после того, как полиция и представители мэрии столицы республики взломали двери и ворвались в школу. В здании в тот момент находились 29 человек. Польские власти потребовали, чтобы школу они покинули до 18.00.

Ранее эксперты прокомментировали газете ВЗГЛЯД инцидент, отметив, что захват стал очередным проявлением русофобии, указав, что стоит ждать от Польши и других провокаций в преддверии 9 мая.