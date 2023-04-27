Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».

По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».

Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.

Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.

