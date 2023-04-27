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Российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Пушилин: Российские военные контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
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Российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов города Марьинки в ДНР, практически все позиции ВСУ просматриваются, сообщил на канале «Россия 24» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Марьинском направлении условно из 59 кварталов 50 контролируются российскими военными, практически все позиции ВСУ находятся под огневым контролем ВС России, передает ТАСС.
Также Пушилин отметил, что ВСУ пытаются контратаковать на Угледарском направлении. При этом российские военные продолжают продвигаться вперед.
«Угледарское направление остается напряженным, ВСУ пытаются улучшать позиции, но российские подразделения все равно движутся вперед», – подчеркнул он.
Тем временем стало известно о безуспешных атаках ВСУ на Краснолиманском направлении.
Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС.
В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину
Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване
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СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем.
«США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт.
«Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник.
«Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий.
«Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт.
«Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий.
Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе.
Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет.
Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР.
«Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
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В Пентагоне заявили о получении Киевом обещанных танков и бронемашин
Украина получила более 98% обещанных единиц боевой техники, сообщил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Он отметил, что Киев получил вооружение для проведения контрнаступления вовремя, передает ТАСС.
«Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций», – отметил генерал.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая. Он связал это с погодными условиями. Также Пригожин не исключил, что наступление может начаться именно 9 мая.
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России
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Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.
«Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она.
По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт».
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост.
В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие».
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Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР).
У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ.
Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.
Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны.
За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков.
Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ.
За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30.
В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777.
Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Стало известно о безуспешных атаках ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать российские силы на Краснолиманском направлении
Украинские военные активизировались на Краснолиманском направлении и предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции российских военных, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, активизация противника зафиксирована в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны. При этом украинские военные ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности, передает ТАСС.
Марочко добавил, что все попытки ВСУ прорвать оборону ВС России пресекаются. Кроме того, отмечается, что ВСУ несут потери и «возвращаются на занимаемые ими ранее рубежи».
Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР.
Зеленский заявил о целостности Украины после разговора с Си Цзиньпином
Президент Украины Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил о невозможности территориальных уступок
Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов, целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский после беседы с лидером КНР Си Цзиньпином.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, во время разговора с председателем КНР были обсуждены все актуальные вопросы двусторонних отношений, при этом отдельное внимание было уделено– возможному взаимодействию с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины, передает РИА «Новости».
Зеленский отметил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года и никаких компромиссов в этом отношении быть не может.
Напомним, Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности. Также он отметил, что Пекин готов сотрудничать с Киевом вне зависимости от международной ситуации в целях продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина, отметив, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.
Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список патриарха Кирилла
Правительство Чехии одобрило внесение в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции на Украине.
Глава РПЦ стал первым и единственным фигурантом нового санкционного списка, который разрешили сформировать еще в январе. Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию, также будет заморожено его имущество, если оно есть в республике, передает ТАСС.
Напомним, в январе в стране вступил в силу национальный закон Магнитского, на основе которого составляется санкционный список.
Ранее Австралия ввела санкции против вице-премьеров России и патриарха Кирилла.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены 12 украинских беспилотников рядом с пунктами Новоандреевка, Водяное, Ольгинка Донецкой народной республики (ДНР), Грозовое, Червоноармейское Запорожской области, Казачьи Лагери, Обрывка, Пролетарка Херсонской области, Кременная и Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны.
С начала проведения спецоперации уничтожены 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 ЗРК, 8858 танков и других бронемашин, 1094 машины РСЗО, 4663 орудия полевой артиллерии, а также 9777 единиц автомобильной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Военкоры показали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано видео, на котором показана проселочная дорога. Отмечается, что путь находится под огнем российской артиллерии, ВСУ с трудом доставляют по ней боеприпасы и вывозят раненых.
Ранее экс-заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны.
До этого Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери.
Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны России.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что освобожденные из плена военные будут переправлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее СК сообщил, что французские наемники расстреляли троих российских военнопленных.
Эксперт назвал несколько уровней защиты от дезинформации
Политолог Данюк указал на проблемы в борьбе с дезинформацией
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Запад обрушил всю информационную мощь на Россию, пытаясь фейками навязать нам однобокую картину мира. Поэтому борьба в информпространстве становится общенациональной задачей, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Никита Данюк. Ранее Роскомнадзор рассказал об использовании искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией.
«Борьба с дезинформацией – это проблема всего мира. Но для нас она особенно актуальна, потому что дезинформация может нести угрозу обществу. Более того, Запад специально ведет информационную войну против России, создавая угрозу нашей национальной безопасности», – пояснил Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСПИ) РУДН.
«Есть несколько уровней защиты от дезинформации. Первый – это когда само общество через специально созданные организации занимается мониторингом, разоблачением и публикацией данных по фейкам. В том числе это касается работы с наименее защищенными социальными группами, особенно с детьми и подростками», – сказал спикер.
«С целью развития критического мышления и цифровой грамотности, мы в ИСПИ уже больше пяти лет проводим лекции, семинары, дискуссии, где на доступном для молодежи языке рассказываем, как работают технологии постправды и создания ложных нарративов», – отметил он.
«Второй уровень – охрана информационного пространства государством. Для этого принимаются необходимые законы и введение ответственности за распространение фейков. Также государство должно бороться с дезинформацией на технологическом уровне – запускать системы распознания фейков, ставить заслоны от их появления в публичном пространстве. В целом борьба с дезинформацией – это общенациональная задача», – добавил собеседник.
«В целом наша страна находится в сложном положении – вся информационная мощь США и ЕС обрушена на наше государство. Цель Запада – создать однобокую картину мира, где есть только одна правда, одни ценности. И основными площадками для распространения дезинформации, к сожалению, являются зарубежные социальные сети», – резюмировал аналитик.
Напомним, во вторник были опубликованы итоги исследования Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра, а также компаний Mindsmith и «Ростелеком» об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга Сети и обеспечения безопасности пользователей.
«Борьба с дезинформацией – одна из важнейших задач государства. Эффективно бороться с фейками без привлечения технологий на базе ИИ уже невозможно», – указывается в тексте.
«В будущем ИИ сможет анализировать речь и потоковое видео и при обнаружении ложных новостей поднимать тревогу. Такие системы будут включать в себя комплекс работающих в симбиозе нейросетей и внедряться в соцсети», – поясняют ученые.
«Внедрение автоматизированной проверки фактов приведет к тому, что каждая новость будет размечена специальными тегами на крупных платформах. Государства смогут напрямую влиять на фактчекинг, сформировав систему тегов и отслеживая корректность разметки новостей техногигантами», – указывается в работе.
Ранее в МИД РФ сообщили, что администрация и модераторы YouTube помогают Украине распространять фейки о деятельности местных экстремистских организаций – «Правого сектора*» и «Азова» (обе организации запрещены в РФ). Эти «вбросы» дискредитируют Вооруженные силы РФ, указали в дипведомстве.
ФСБ задержала в Белгородской области пытавшегося уехать воевать на стороне ВСУ мужчину
Сотрудники УФСБ задержали в Белгородской области россиянина за попытку выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, сейчас он находится под стражей, сообщили в ведомстве.
Задержание пытавшегося выехать на территорию Украины россиянина проводилось совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, мужчина арестован, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что житель Севастополя, который в декабре был задержан за госизмену, планировал совершить теракт.
Политолог: В Ростовской области расширяется социальная инфраструктура для помощи Донбассу
Эксперт Гагарин: Ростовская область активно развивается и помогает Донбассу
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Ростовская область – оператор проекта «#МыВместе с Донбассом». Ее можно считать примером помощи новым регионам, на который равняются другие субъекты Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
«Ростовская область гостеприимно принимает тех, кто покинул зону ведения боевых действий. Регион и федеральный центр предпринимают все усилия и меры, чтобы переселенцы имели в доступе тот же пакет услуг, что и местные жители. Для этого расширяется инфраструктура. Таким образом, Ростовская область, помогая другим, помогает и себе. Регион развивается очень активно», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.
«В целом, приоритетной задачей нашей политики является выравнивание уровня жизни в новых регионах России. Наши граждане должны получать весь спектр социальных, бытовых, медицинских и других услуг. Эта задача «красной нитью» проходит через множество последних указов и распоряжений президента, и постановлений правительства. Это критерий, по которому оценивается деятельность глав регионов. И в этом смысле Ростовская область – пример правильности выполнения задач, стоящих перед всеми нашими регионами», – подчеркнул собеседник.
«Еще одной приоритетной задачей является не только выравнивание регионов по уровню жизни, но и обеспечение всех участников СВО равными условиями социальной поддержке. Люди должны получать равные денежные довольствия и соцгарантии, независимо от того, в каком статусе они находятся в зоне СВО. Именно на это не раз указывал Путин, и про это говорил Голубев, когда сообщил про 25 различных форм поддержки участников СВО, принятых у него в регионе», – резюмировал эксперт.
В среду президент Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам главы региона, с начала СВО через Ростовскую область в РФ въехало более 3,5 млн человек. В области сразу развернули 161 пункт временного размещения. Также власти организовали транзит людей в другие 43 региона страны.
«Мы создали региональный штаб поддержки [участников СВО и их семей], в который перечисляют средства муниципальные образования, предприятия и жители. Также мы на законодательном собрании приняли 25 различных форм поддержки участников СВО и их семей», – добавил губернатор.
«Ростовская область определена регионом – оператором по реализации проекта «#МыВместе с Донбассом». Создан большой центр, в котором участвует вся страна, и, конечно, наши волонтеры. В целом на различные цели по этому направлению мы перечислили около 3,5 млрд рублей», – сообщил Голубев.
Также, Путин с Голубевым обсудили развитие системы медучреждений, улучшение инфраструктуры шахтерских территорий, где проживает около 700 тыс. человек, расширение вузовского образования в области, строительство Кочетовского и Багаевского гидроузлов, сбор зерновых и зернобобовых культур, а также рост регионального ВРП и индекса промышленного производства.
В ООН выразили надежу, что КНР продолжит работу над урегулированием конфликта на Украине
В ООН выразили надежду, что Китай продолжит вносить свой вклад в решение конфликта между Москвой и Киевом, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
«Мы надеемся, что Китай продолжит быть полезным (в этом деле)», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор. Лидер Китая заявил коллеге, что в ядерной войне не может быть победителей, призвав к сдержанности. Отмечалось, что Пекин готов сотрудничать с Киевом для взаимовыгодного сотрудничества.