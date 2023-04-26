Чернышенко: Пришло время нового спортивного движения с понятными всему миру ценностями

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал участникам федерального Просветительского марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание» о том, как Россия инициировала формирование новых принципов спортивного движения, которые будут доступны и понятны всему миру.

Эта инициатива стала ответом на запросы российской молодежи, заинтересованной в создании принципиально нового современного спортивного движения, основанного на классических ценностях и новых технологиях. Обращаясь к гостям, участникам и зрителям марафона, Чернышенко напомнил об относительно недавних событиях, фактически обозначивших начало новой главы в жизни России, говорится на сайте общества.

«В 2014 году впервые в нашей стране были проведены зимние Олимпийские игры. Тогда мы показали лицо новой, современной России, удивили весь мир и продолжаем идти вперед», – подчеркнул он.

Отмечается, что в нынешних условиях одним из главных направлений борьбы за будущее страны становится развитие высоких технологий, среди которых первоочередное значение имеет искусственный интеллект. В России уже есть перспективные наработки в этой сфере, включая нейросеть Kandinsky. И в целом развитию ИИ уделяется особое внимание, в том числе в высших эшелонах российской власти.

«Можно ли представить, чтобы Джо Байден проводил конференцию по искусственному интеллекту? А Владимир Владимирович Путин проводил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», или AI Journey», – привел пример Чернышенко.

В феврале 2024 года, в России стартует событие, которое позволит объединить в одном формате традиционный спорт, киберспортивные дисциплины и высокие технологии – мультиспортивный турнир «Игры будущего». Участники соревнований смогут проявить себя одновременно и в физическом, и в киберспорте.

Во многом проект стал ответом руководства страны на запрос со стороны молодежи, заинтересованной в принципиально новом подходе к спорту, а также в поддержке современных видов киберактивности. Но одновременно «Игры будущего» выступят площадкой для выработки новых принципов спортивного движения, одинаково доступных всему миру.

«Это будут честные зрелищные соревнования с инновационными дисциплинами, где традиционная олимпийская триада – тело, воля и разум – дополняется четвертым компонентом – это технологии. Мы не можем игнорировать технологии и быть успешными», – подчеркнул Чернышенко.

Он также добавил, что впервые «Игры будущего» пройдут в следующем году в Казани и вокруг них уже формируется новый спорт.