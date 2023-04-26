Примаков сравнил нападение на Русский дом на Кипре с одесской трагедией

Происшествие в Русском доме на Кипре может быть схоже с тем, что случилось в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, считает глава Россотрудничества Евгений Примаков.

В публикации в Telegram-канале он сообщил, что в Русском доме в Никосии, где произошел пожар, проходят обычно занятия музыкой и преподают русский язык.

«Если бы в классах в этот момент шли занятия, могли бы быть и пострадавшие. Как там было в Одессе с Домом Профсоюзов 02.05.2014? Повторить хотелось, видимо, поближе к годовщине», – написал Примаков.

Также глава Россотрудничества добавил, что напротив вывесили украинский флаг, предположив, что таким образом кто-то желает «оставить подпись».

По словам Примакова, пострадавших в результате инцидента нет, а само здание позже ждет ремонт. Никто закрывать Русский дом на Кипре не будет, добавил он.

Напомним, в среду в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили коктейль Молотова, произошел сильный пожар.

2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек.

