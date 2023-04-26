В здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейль Молотова»

Здание Российского центра науки и культуры в столице Кипра начало гореть в среду, пожар начался после попадания в него «коктейля Молотова», сообщила руководитель центра Алина Радченко.

По ее словам, произошли два сильных хлопка, после которых загорелись стены и крыша, людей эвакуировали, передает ТАСС.

Сейчас на месте инцидента работает полиция и пожарные. Как сообщили очевидцы, в здание были брошены коктейли Молотова».

Ранее сообщалось, что при помощи коктейля Молотова в Тюменской области школьник пытался поджечь здание военкомата.