Мария Львова-Белова открыла в Казани ХХ Съезд уполномоченных по правам ребенка в регионах России

Съезд уполномоченных по правам ребенка в регионах России проходит с 26 по 27 апреля, в открытии приняла участие полпред по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Участие в Съезде принимают уполномоченные по правам ребенка, представители федеральных и региональных министерств и ведомств, общественные организации. Президент России, чье сообщение было передано участникам, отметил важность обсуждаемых вопросов, а также высокую вовлеченность участников в тему дискуссий.

«Отмечу неизменный настрой делегатов на предметное обсуждение актуальных, значимых для государства и граждан вопросов, связанных с обеспечением прав ребенка, его гармоничного и всестороннего развития», – следует из текста сообщения.

По словам Львовой-Беловой, за 2022 год поступило 894 обращения по вопросам охраны здоровья детей. Чаще всего лидировали такие направления, как обеспечение лекарствами, оказание медицинской помощи, вакцинация и профилактика заболеваний.

Также она добавила, что Минздрав России принимает участие в стратегических программах уполномоченного «Дети в семье» и «Сопровождение через всю жизнь». Львова-Белова уточнила, что сейчас отрабатываются случаи необоснованной госпитализации детей.

Помимо этого, речь идет о перенаправлении усилий государства с интернатных учреждений на сохранение семьи. Для этого запущена служба «Дети в семье».

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов поприветствовал всех участников съезда и отметил, что семейная политика и сбережение детства – ключевые направления национальной стратегии.

В открытии принял участие замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Он отметил важность роли института омбудсменов, представителей органов власти, здравоохранения, социальных служб. Работу института он назвал востребованной и требующей постоянных решений.

Также обратился с приветствием глава Минздрава России Михаил Мурашко. Охрану здоровья детей он назвал приоритетным направлением для министерства.

Среди важных вопросов министр выделил скрининг новорожденных, медицину в школах и психиатрическую помощь детям.

По итогам съезда все собранные предложения будут внесены в карту действий региональных уполномоченных.