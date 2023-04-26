Мишустин привел пример успеха российских цифровых сервисов Мишустин потребовал не допускать отставаний от графика поставок вооружений 26 апреля 2023, 15:05 Текст: Елизавета Шишкова

Нельзя допускать даже малейших отклонений от графика поставок всего необходимого вооруженным силам России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО. Он подчеркнул, что время – это наиважнейший фактор. «Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением, для этого прошу отслеживать текущую ситуацию и, если требуется, без промедления вносить необходимые коррективы, в том числе непосредственно на промышленных площадках», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости». Премьер также попросил руководство Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСБ проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым во время СВО. Также необходимо оперативно завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования фонду поддержки участников спецоперации. Упорядочены должны быть процедуры приобретения для нужд Фонда лекарственных препаратов, медицинских изделий и другой необходимой продукции. Также нужно установить централизованный информационный учет сведений обо всех гражданах, кому будет оказываться такая поддержка. Работа должна быть организована эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать бойцам. Отделения Фонда появятся во всех регионах, они начнут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям, решать любые существующие вопросы, в том числе, связанные с реабилитацией. Ранее глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудили вопросы медицинской реабилитации ветеранов СВО, лекарственного обеспечения и психолого-психотерапевтической помощи. Сербия готова изменить мнение по территориальной целостности Украины МИД Сербии: Сербия может изменить мнение по территориальной целостности Украины из-за позициеи по Косову в СЕ

Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина неприятно удивила Сербию своей позицией на голосовании по вопросу вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ), что может повлиять на отношение Сербии к вопросам ее территориальной целостности, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, Украина неприятно удивила Сербию, потому что вся история украинского конфликта строится на вопросе территориальной целостности Украины, передает ТАСС. И в то время, как Белград голосует в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, украинцы воздержались. Дачич напомнил, что внешняя политика базируется на взаимности, что будет влиять на позицию по территориальной целостности тех стран, которые голосуют против территориальной целостности Сербии. Дачич добавил: «Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются? Я этого, правда, не понимаю». Напомним, 6 апреля в Кремле заявили, что Белград находится под беспрецедентым давлением, которое направлено на привлечение Сербии на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию. Французские наемники расстреляли троих российских военнопленных СК начал расследовать преступления французских наемников против российских военнопленных

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские следователи начали расследовать преступления, совершенные французскими наемниками в отношении военнопленных России, сообщили в ведомстве. Французские наемники участвовали в боях на стороне Украины в рядах полка «Азов» (запрещен в России) и 92-й бригады ВСУ, сообщается в Telergram-канале Следственного комитета. При этом один из иностранцев опубликовал фото казни троих пленных. Российских граждан расстреляли в упор. В СК пообещали установить все обстоятельства произошедшего для привлечения причастных к преступлению к ответственности Напомним, в марте СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии. Новости СМИ2 В Киеве придумали способ взимать с россиян сбор на восстановление Украины В Киеве предложили ввести для россиян сбор на восстановление Украины при загранпоездках

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Международная группа Ермака – Макфола представила новый план по усилению санкций против России, группу возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в России Майкл Макфол. На сайте офиса Зеленского размещен документ, который состоит из 35 листов. В нем предлагается наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в России, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам, передает РИА «Новости».



Кроме того, группа призывает запретить въезд в страны Запада по туристическим визам для россиян или ввести этим странам сбор на восстановление Украины при оформлении виз для граждан РФ.

Также предлагается ввести полное эмбарго на российскую металлургическую продукцию, ювелирные изделия из России, прекратить поставки высокотехнологической продукции, например микрочипов с поддержкой ГЛОНАСС.

Предлагается ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора, полные санкции против десяти крупнейших российских банков, отключение банков от SWIFT, расширение индивидуальных санкций против чиновников, должностных лиц госпредприятий, журналистов, членов политических партий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.

Лавров: Что дальше будет с МВФ и Всемирным банком – это большой вопрос Глава российского МИД Лавров заявил, что переход на расчет в нацвалютах не остановить

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Переход стран на расчет в национальных валютах в обход доллара уже не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. По словам главы МИД России, процесс дедолларизации запущен США, сейчас происходящее с тревогой анализируется, включая местных политологов и экономистов, передает ТАСС. «Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим», – сказал Лавров. Он отметил, что остается большим вопросом, что будет с Международным валютным фондом (МВФ) и со Всемирным банком на фоне происходящего. Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар. Новости СМИ2 В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года

Фото: Alex Edelman/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских. Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России Путин подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие имущества РФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа. В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око». Новости СМИ2 Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне 26 апреля 2023, 01:57 Текст: Антон Никитин

Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос. Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС. Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат. Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске. Фарерские острова отказались по призыву Дании запретить заход российских судов в свои порты Фарерские острова заявили о способности без Дании решить вопрос о пропуске российских судов в порты

Фото: S. Ziese/www.imago-images.de/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Фарерские острова не намерены закрывать доступ российским рыболовным судам в свои порты по призыву Дании, заявил глава МИД островной автономии Хогни Хойдал, сообщил брюссельский портал Euractiv. Фарерские острова сами могут оценить, что происходит у них на территории, заявил Хойдал, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv. Так министр прокомментировал призыв главы оппозиционной Консервативной народной партии Дании к запрету для российских судов на заход в порты Фарерских островов якобы из-за угрозы безопасности. Чиновник добавил, что такие высказывания подрывают демократию на архипелаге, Копенгаген так пытается разыграть «имперскую карту». Хойдал пояснил, что власти островов стали пристальнее следить за промыслом и доставкой товаров в своих водах. В ноябре 2022 года Фарерские острова продлили договор о рыболовстве с Россией. Стороны распределили квоты ловли рыбы в территориальных водах двух стран. Новости СМИ2 В Германии признали провал санкций против российского неба Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк

Фото: Arnulf Hettrich/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche. Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT. Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом. Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники. Минобороны: Десантники помешали переброске резервов ВСУ к Артемовску

Текст: Алексей Дегтярев

ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация пресекли попытку ВСУ перебросить резервы к Артемовску, за западную часть города ведутся интенсивные бои, сообщило Министерство обороны России. ВДВ и авиация осуществляют непосредственную поддержку российским штурмовым отрядам в городе, они пресекают попытки противника перебросить туда резервы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ на этом Донецком направлении за сутки потеряли до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР). За сутки для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация произвела девять самолетовылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи. Ранее российский военнослужащий рассказал, что при эвакуации мирных жителей из Артемовска один из снайперов ВСУ попытался выдать себя за гражданского, для этого он переоделся в гражданскую одежду. Новости СМИ2 DE: США получили два тревожных сигнала перед приездом Лаврова Журналист Daily Express Уизерс заявил, что Штаты получили тревожные сигналы перед визитом Лаврова 26 апреля 2023, 10:51 Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты получили два тревожных сигнала перед визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН, отметил корреспондент газеты Daily Express Пол Уизерс. По его словам, российское ведомство дважды выразило негодование в связи с нежеланием Вашингтона пропускать на мероприятия российских корреспондентов, передает РИА «Новости». Уизерс отметил, что Лавров донес до властей США несколько пугающих предупреждений по этому вопросу, такое же «леденящее душу» предупреждение сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. Журналист напомнил, что Лавров назвал действия Белого дома трусостью, в частности, он подчеркнул, что «страна, которая называет себя самой сильной, свободной и справедливой, показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова». Ранее спикер МИД Мария Захарова заверила, что Москва не оставит без ответа отказ выдать американские визы журналистам пула Лаврова. Напомним, Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам после взлета самолета делегации России. До этого Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

Названы сроки прекращения действия российских «Зеленых карт» в США и странах Евросоюза Названы сроки прекращения действия российских «Зеленых карт» в США и странах Евросоюза

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Международный договор страхования автомобилей «Зеленая карта», заключенный между Россией, Евросоюзом, Швейцарией и Британией, перестанет действовать с 1 июня, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Но россияне по-прежнему могут ездить в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, в этих странах российские «Зеленые карты» продолжают работать без ограничений, говорится в сообщении. Ранее российские автомобилисты выступили против ввода разрешения тонировать передние стекла машин. Отмечается, что это делать небезопасно. Новости СМИ2 Бывший завод Nokian Tyres будет выпускать шины под новым брендом

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Бывший завод Nokian Tyres, находящийся на территории Ленинградской области, займется выпуском шин под брендом Ikon Tyres, сообщили в пресс-службе компании. Ранее ПАО «Татнефть» приобрела компанию у финского концерна Nokian Tyres plc, теперь на заводе будут выпускать другую продукцию. Компания должна перестать использовать все товарные знаки и наименования Nokian Tyres plc, поэтому будет проведен ребрендинг, передает ТАСС. Компания обязалась обслуживать производственную и расширенную гарантию по ранее проданным в России шинам Nokian Tyres. «В настоящее время производятся шины среднеценового сегмента под брендом Nordman», –отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что финская Nokian Tyres полностью остановила деловую активность в России. Россия обвинила Запад в превращении Украины в радиоактивный могильник Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль антироссийского военного полигона и радиоактивного могильника

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, заявили в посольстве России в Лондоне. В посольстве прокомментировали высказывание первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи про поставки снарядов с обедненным ураном Украине, выразив уверенность, что Украине Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». Диппредставительство призвало власти Британии не тешить себя иллюзорными надеждами, что они сумеют выйти «сухими из воды», переложив ответственность за токсичные боеприпасы на своих киевских подопечных, передает РИА «Новости». Накануне из письма заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи стало известно, что Британия передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Лондон об ответственности за поставки Киеву урановых снарядов. Новости СМИ2 Лондон направил Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном, говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, передает ТАСС. Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.