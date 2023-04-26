Генпрокурор Краснов заявил о массе нарушений при отказах в выплатах семьям с детьми

Прокурорские проверки в 2022 году выявили массу нарушений, когда семьям с несовершеннолетними детьми незаконно отказывали в предоставлении положенных выплат, сообщил во время ежегодного отчета в Совфеде генпрокурор Игорь Краснов.

Краснов напомнил, что в последние годы объем бюджетных расходов и масштаб программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей, защиту прав несовершеннолетних, кратно возросли. В то же время, отметил он, с момента принятия решения о выплатах семьям с несовершеннолетними детьми прокурорам каждый день стали поступать десятки жалоб на отказы в их предоставлении, передает РИА «Новости».

Краснов рассказал также о проведенной проверки, которая выявила массу нарушений. По его словам, учитывалась собственность однофамильцев и недостоверные сведения об имуществе, необоснованно завышались доходы семьи, были распространены случаи отказов из-за отсутствия регистрации по месту жительства и даже матерям-одиночкам.

По его словам, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования было пересмотрено 140 тыс. незаконных решений об отказе в назначении ежемесячных пособий родителям, которым в итоге перечислен почти 1 млрд рублей.