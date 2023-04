Лавров указал на угрозу вооруженного столкновения в зоне арабо-израильского конфликта 25 апреля 2023, 19:04 Текст: Кристина Цыцура

Россия считает, что необходимо «переподтвердить общие знаменатели» регулирования на Ближнем Востоке, чтобы остановить угрозу противостояния в зоне арабо-израильского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. По словам министра, «за бортом» положительных изменений остается палестинская проблема. Цель заседания, в том числе, привлечь внимание к возросшему росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта, передает ТАСС. Отмечается необходимость остановить угрозу вооруженного противостояния и «расчистить политический горизонт» для возобновления мирного процесса. Ранее Лавров сообщал, что процесс урегулирования между палестинцами и Израилем «откатился далеко назад». Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет

Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом. «Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник «Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт. «Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко. Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.

В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года. В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией. Критиковавший Байдена американский ведущий Карлсон ушел с телеканала Fox News Критиковавший Байдена американский ведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, известный своей критикой в адрес президента США Джо Байдена, ушел с телеканала. По данным телеканала, последняя программа «господина» Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Отмечается, что программу вечернего прайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, а о дальнейших планах Карлсона не сообщается. Ранее Такер Карлсон заявил, что Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать. Новости СМИ2 Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник. По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости». По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса. В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата». Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН. Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию. Новости СМИ2 NYT назвала численность готовых к наступлению сил ВСУ NYT: Киев готовит 12 бригад по 4 тыс. военных в каждой, планирует начать наступление в мае

Фото: NURPHOTO/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев к концу апреля подготовит 12 украинских бригад численностью примерно по 4 тыс. военных в каждой, он планирует начать наступление в мае, пишет газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. Как отмечает издание, Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае, при этом ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой будут готовы к концу апреля, передает РИА «Новости». Как отмечается, США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад, при этом Киев мало делится с американскими официальными лицами деталями оперативного плана. Как пишет NYT, ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря. Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявили, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Окулист Васильева рассказала о домогательствах блогера Навального Окулист Васильева рассказала о домогательствах своего клиента блогера Навального

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Личный окулист осужденного Алексея Навального (признан в России иноагентом) и глава организации «Альянс врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева рассказала Вячеславу Манучарову о сотрудничестве с блогером и домогательствах с его стороны. По ее словам, первая встреча произошла после того, как во время президентской кампании неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо и повредили глаз в апреле 2017 года, врач также помогала во время «ЧП с отравлением» в августе 2020 года, передают «Известия». Васильева рассказала о двуличности политика, поделившись воспоминаниями о «навязчивых знаках внимания» от Навального. Более того, врач заявила, что у них был роман в тот период, когда она ухаживала за ним после инцидента с зеленкой. Как рассказала Васильева, он был настойчивым и трактовал обычную заботу как симпатию, а также не принимал отказа. «Как это «нет»? Я хочу вот так… Для меня это было странным и неприятным», – вспоминает врач. Она добавила, что есть такие мужчины, которым нужно все по принципу «вынь да положь». «У него три главные мотивации: власть, еда и секс», – подчеркнула она, заметив, что подобное поведение является «ошеломительной наглостью». Напомним, Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области. Новости СМИ2 Трамп назвал возможную причину ухода Карлсона из Fox News Трамп: Ведущий Карлсон мог уйти из Fox News, потому что ему не хватало свободы действий

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что телеведущий Такер Карлсон прекратил сотрудничество с каналом Fox News, потому что ему не давали «полную свободу действий». Трамп заявил, что шокирован и удивлен, поскольку Карлсон «хороший и талантливый человек, у него очень высокие рейтинги», передает ТАСС. Он предположил, что ведущий ушел, потому что хотел, чтобы ему дали полную свободу действий. Напомним, в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News. Захарова: Совбез ООН показал, какие страны настроены на конструктив

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Заседание Совета Безопасности ООН под председательством главы МИД России Сергея Лаврова показало, какие страны настроены на конструктивный диалог, а какие могут устроить балаган, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Как указала Захарова, всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже «не шоу, а балаган», передает РИА «Новости». По ее словам, это «можно отслеживать по качеству выступлений», то есть, кто за что выступает – за обсуждение насущного, реального, то, что требует коллективных подходов, или за использование «дешевого трехкопеечного пиара с какими-то странными совершенно заходами, не соответствующим истинным потребностям международного сообщества». Она назвала это «хрестоматийным совбезом». Ранее Захарова заявила, что Запад свел заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии. Новости СМИ2 Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы 24 апреля 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС. В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников. Российскую теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства Теннисистка Дьяченко указала на отказ польской авиакомпании в регистрации на рейс из-за гражданства России

Фото: Judith White/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Теннисистка Виталия Дьяченко сообщила, что пропустила соревнования в Ницце, поскольку польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства. Дьяченко в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) отметила, что должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, но сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян. Спортсменка спросила, действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире, передает Lenta.Ru. По ее словам, ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира, из-за чего она пропустила соревнования в Ницце. Она выразила надежду на «свободу от политики, расизма и нацизма». 32-летняя Дьяченко находится на 250-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде. Ранее FIBA не допустила сборную России по баскетболу до квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Новости СМИ2 Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» поддержала спецоперацию на Украине Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» Васильева поддержала проведение СВО на Украине

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Безусловно, спецоперация на Украине необходима, стоит только изучить факты зверств украинских фашистов и то, что национальным героем там называют Степана Бандеру, заявила в разговоре с Вячеславом Манучаровым глава созданного осужденным Алексеем Навальным (признан в России иноагентом) «Альянса врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева. Из опубликованного на Youtube-канале видео следует, что врач, безусловно, поддерживает проведение спецоперации на Украине, так как изучила множество исторических фактов и архивов, датированных 1939 годом, где описаны зверства пособников украинских фашистов. «Меня поражает, когда героями становятся такие люди, как Степан Бандера, когда идет война с памятниками и превозношение пособников фашистов. Я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие творили бандеровцы. Как можно их сейчас превозносить?» – отметила Васильева. Она также выразила мнение, что еще в 1939 году Германия решила использовать Украину против Польши, зная об украинском националистическом движении. По ее мнению, то же самое происходит и с современной Украиной. «Нынешнюю украинскую власть просто используют. Им говорят – мы сейчас вам дадим оружие, а позже вы станете великими. Но это не так, а превозношение пособников фашистов – огромная ошибка, этим они не смогут завоевать уважение или статус», – подчеркнула врач. Касательно перспектив в России «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией), Васильева заметила, что сама деятельность фонда основана на преподношении того, что скажут «сверху». «Ими кто-то управляет, они не сами это делают, они получают за это зарплату. Соответственно, если такие люди приходят к власти, как происходит сейчас на Украине, ими тоже кто-то внешне управляет, выдает зарплату, оружие», – заметила она. В заключение врач добавила, что в России никто бы не хотел такого «ужасного существования, как на Украине – в качестве марионеток». Ранее польские СМИ заявляли, что поколениям украинцев необходима денацификация. США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico. Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС. В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе. Новости СМИ2 В ЕК заявили об угрозе для критической инфраструктуры Евросоюза Фон дер Ляйен заявила, что критическая инфраструктура ЕС находится под угрозой

Фото: IMAGO/Rainer Keuenhof/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Евросоюз полагает, что его подводная энергетическая и коммуникационная инфраструктура находится под угрозой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен на пресс-конференции мини-саммита глав девяти государств Северного моря в бельгийском порту Остенде, посвященного развертыванию новых морских парков ветряков, отметила, что ЕК тесно сотрудничает с НАТО по снижению этой угрозы, сейчас действует экспертная группа, которая занимается защитой этой критической инфраструктуры, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в штаб-квартире НАТО будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры. Стало известно о концентрации ВСУ для контрнаступления на Краснолиманском направлении Марочко: Киев концентрирует силы для контрнаступления на Краснолиманском направлении

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Дмитрий Зубарев

Киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в ходе анализа сосредоточения украинских сил, наличия вооружения и техники и численности можно сделать вывод о том, что сейчас у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности, но из-за активной работы авиации, артиллерии и других сил ВС России, киевские силовики не решаются на контрнаступательные действия, передает РИА «Новости». Ранее Марочко рассказал о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом. Новости СМИ2 В Казахстане призвали к справедливой цене на российский газ В Казахстане призвали установить справедливую цену на российский газ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Правительство Казахстана ожидает справедливой цены российского газа, которым планируется снабжать северные и восточные регионы республики, сообщил глава Минэнергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. По его словам, в республике надеются, что корпорация «Газпром» и российские власти будут устанавливать справедливую цену, ввиду дружеских взаимоотношений с Казахстаном и с Белоруссией, передает ТАСС. Саткалиев также отметил, что при ценообразовании будут учитываться факторы стратегического партнерства между странами, в частности, экономические параметры. Ранее Газпром опроверг информацию о дешевом газе для Казахстана.