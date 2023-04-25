Стала известна стоимость МС-21

Источник оценил стоимость МС-21 в 3 млрд рублей

Стоимость новейшего российского пассажирского самолета МС-21 составит 3 млрд рублей, это почти вдвое дешевле аналога Boeing, заявил источник в государственных структурах.

Стоимость МС-21 составит около 3 млрд рублей, аналогичный самолет Boeing стоит 5-6 млрд рублей, сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем гендиректор Ростеха Сергей Чемезов пояснил, что государство намерено субсидировать закупки МС-21, их цена для российских авиакомпаний будет ниже рыночной.

По его словам, это – осознанный шаг правительства, поскольку оно хочет снизить нагрузку на авиакомпании и пассажиров, в стоимость билетов которых включен лизинговый платеж.

Таким образом авиаперевозчики в сложный для отрасли момент смогут позволить закупки новой техники, что поспособствует развитию внутренних перевозок.

Без мер господдержки такой подход не будет работать, потому государство поможет авиапромышленности частично компенсировать стоимость самолетов, указал глава госкорпорации.

Похожие механизмы реализованы во многих странах, в Европе и КНР, где власти намеренно субсидируют стоимость авиатехники для перевозчиков, чтобы поддержать конкурентный уровень цен.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что иностранные композиты во всех элементах МС-21 удалось заместить в сжатые сроки.