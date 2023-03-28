В России импортозаместили композиты для МС-21

Мишустин: Иностранные композиты во всех элементах МС-21 удалось заместить в сжатые сроки

Иностранные композиты во всех элементах российского авиалайнера МС-21 удалось заместить в сжатые сроки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как заявил председатель правительства в приветственном слове участникам форума «Композиты без границ», в сжатые сроки удалось заместить иностранные композиты во всех элементах авиалайнера МС-21, передает РИА «Новости».

Мишустин сказал: «Особенно хочется отметить тот вклад, который внесли в эту важную работу госкорпорация «Росатом» и ее дивизион «Юматекс», «Ростех», АФК «Система», МГУ им. Ломоносова и РХТУ им. Менделеева».

Ранее технические специалисты в авиационной области не согласились с прогнозом замгендиректора корпорации «Иркут» Анатолия Гайданского о первых поставках МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в 2024 году. По их оценке, «в нормальной ситуации» поставки в 2025 году стали бы «оптимистичным прогнозом».

Напомним, в НГУ сообщали, что сибирские ученые разработали более дешевую и быструю по сравнению с зарубежными аналогами технологию производства карбидокремниевых волокон, необходимых для создания композитов для авиации и космонавтики.